It Wallet, al via da oggi patente digitale e tessera sanitaria in app IO: come caricare i documenti Inizia oggi, mercoledì 23 ottobre, la seconda fase di sperimentazione di IT Wallet. L’accesso al portafoglio digitale dell’app IO sarà disponibile per 50.000 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La patente e la tessera sanitaria. Per chi la possiede anche la Carta Europea della Disabilità. Tutto nello smartphone, con la stessa validità dei documenti fisici (anche la definizione di cartaceo per questi documenti non è invecchiata bene). Il test è arrivato per 50.000 persone che per la prima volta potranno caricare questi documenti su IT Wallet, l’estensione dell’app IO creata per digitalizzare questo aspetto della pubblica amministrazione.

Lo ricordiamo. Al momento IT Wallet non è obbligatorio. I primi 50.000 partecipanti al test sono stati scelti a partire da chi ha installato l’app IO, non ci sono stati criteri. Come si legge dal sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale la scelta delle persone abilitate per il primo test è stata completamente casuale. Per capire se si fa parte delle 50.000 persone selezionate per il test basta controllare sulla propria app IO.

Il calendario per l’entrata in vigore di IT Wallet prevede altri passaggi. Il via libera per tutti è fissato per il 4 dicembre, quando IT Wallet sarà disponibile per chiunque abbia scaricato l’app IO.

Al via i nuovi test di IT Wallet oggi 23 ottobre: i documenti disponibili

Al momento i documenti che si possono caricare su IT Wallet sono tre. C’è la tessera sanitaria e la patente digitale. In più c’è la Carta Europea della Disabilità, ovviamente per chi ne dispone. L’accesso a questi documenti sarà riservato ai proprietari, come chiarito dal Sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti: “Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali”.

Come caricare patente digitale e codice fiscale su IT Wallet

I passaggi per caricare i documenti su IT Wallet sono tutti descritti all’interno dell’app. Prima di farlo basta che vi muniate di documenti per poter inserire tutti i codici richiesti. Per capire se potete accedere a questa funzione dell’app Io dovete seguire questi step:

Aggiornare l’app IO su Play Store o App Store

su Play Store o App Store Entrare nell’app IO con le credenziali SPID. In alternativa potete usare anche la CIE

con le credenziali SPID. In alternativa potete usare anche la CIE Una volta entrati nell’app dovete verificare se nella sezione Portafoglio è presente IT-Wallet

I requisiti minimi che deve avere il vostro smartphone per supportare l’app IO e quindi IT Wallet sono abbastanza antiquati rispetto al mercato. Per i dispositivi iOS bisogna avere una versione pari o successiva a “quella supportata dagli iPhone 6S”. Ecco qui, non è chiarissimo a quale versione di iOS si riferisca, ipotizziamo iOS 12. Per Android invece l’app aggiornata da Android 8.0 e successivi.

I prossimi test di IT Wallet: quando sarà disponibile per tutti

Il calendario dei prossimi test di IT Wallet è già stato definito:

Il 6 novembre verrà aperto a 250.000 cittadini

verrà aperto a 250.000 cittadini Il 30 novembre sarà aperto a 1.000.000 di cittadini

sarà aperto a 1.000.000 di cittadini Il 4 dicembre verrà aperto a tutti gli utenti che hanno l’app IO