La patente di IT-Wallet vale come quella fisica? Cosa succede se ti fermano

A cura di Elisabetta Rosso

Il portafoglio potrebbe diventare un accessorio superfluo. IT-Wallet ora è disponibile per tutti gli italiani che hanno scaricato l'app IO, dal 4 dicembre è possibile caricare la versione digitale dei propri documenti per averli sempre a portata di mano sul proprio smartphone. "Dopo due anni di intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più rilevanti del nostro Paese, passiamo da una fase di sperimentazione a un’innovazione concreta che sarà accessibile a tutti coloro che esprimeranno il proprio consenso. Chi lo desidera potrà infatti continuare a utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

Al momento è possibile caricare solo tre documenti sul portafoglio digitale: la patente di guida, Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. Una volta aggiunti nel Portafoglio dell'app IO, sarà possibile utilizzare la versione digitale dei documenti. Tra i documenti più utilizzati c'è proprio la patente, che deve essere sempre portata con sé quando si è alla guida di un veicolo. Ora con IT-Wallet sarà sufficiente mostrare la versione caricata sull'app IO.

IT-Wallet, come funziona la patente digitale e quando usarla

I documenti digitali caricati su IT-Wallet potranno essere utilizzati "in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo", spiega il Dipartimento per la trasformazione digitale. La patente di guida potrà quindi essere mostrata se fermati dalle forze dell'ordine per un controllo. Sarà sufficiente aprire l'app IO e far vedere il documento caricato sul proprio portafoglio digitale per dimostrare di essere abilitati alla guida. Non sono valide foto o pdf salvati sul proprio smartphone, il documento deve essere caricato su IT-Wallet.

Nel caso di infrazioni, però, se le forze dell'ordine ritirano la patente sarà invece necessario consegnare il documento fisico. Bisogna quindi recarsi presso il Commissariato più vicino. Una volta registrato il provvedimento, sulla versione digitale caricata su IT-Wallet comparirà la voce "Revocata".

Dove è valida la patente digitale caricata sul portafoglio digitale

La patente di guida digitale al momento potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine. In futuro sarà possibile usare la patente digitale anche fuori dai confini nazionali. "Abbiamo voluto anticipare ampiamente il wallet europeo ed essere i primi nell'Unione europea a disporre del portafoglio digitale nazionale", ha spiegato Butti.

È solo la prima fase, entro il 2025 potranno essere caricati sul portafoglio digitale anche la carta di identità, la tessera elettorale, i titoli di studio, il fascicolo sanitario elettronico e persino gli abbonamenti e i biglietti del trasporto pubblico. Sarà più semplice gestire i rinnovi online dei documenti, accedere ai servizi sanitari, dell'amministrazione pubblica e servizi privati. Non solo, oltre alla comodità c'è anche la questione sicurezza, la digitalizzazione del documenti può infatti prevenire furti o smarrimenti.