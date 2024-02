IT-Wallet arriva nell’App IO, cos’è e come funziona il nuovo portafoglio digitale gratuito Arriva IT Wallet nell’app IO, il nuovo portafoglio digitale gratuito per tutti i cittadini italiani maggiorenni contenente SPID, CIE e documenti personali come carta d’identità e codice fiscale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

IT-Wallet sarà il primo portafoglio digitale disponibile in Italia. Il sottosegretario con delega all'Innovazione Alessio Butti lo ha comunicato sui suoi profili social dopo la decisione del Consiglio dei Ministri: "Il decreto #Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri ha istituto ufficialmente il portafoglio digitale italiano. Un passo avanti importante per un accesso sicuro e immediato a documenti digitali". IT-Wallet è un posto digitale dove conservare una serie di documenti che vanno dalla carta di identità alla tessera sanitaria, passando per la carta europea della disabilità, la patente, il passaporto e anche le ricette mediche.

Questo portafoglio, di fatto, sarà un’estensione di IO, l’app dedicata ai servizi della pubblica amministrazione che si può trovare sia per iOS che per Android. Inizialmente l'approvazione di IT-Wallet doveva essere fissata per il 31 gennaio, sempre in occasione di un Consiglio dei Ministri.

Cos’è IT-Wallet e a cosa serve

IT-Wallet sarà un portafoglio digitale gratuito in cui si potranno conservare tutti i documenti personali. Uno spazio all’interno dell’app IO io cui contenere tutto quello che serve per interfacciarsi con i servizi della pubblica amministrazione. Questo progetto parte dalla Commissione Europea e punta ad accelerare la transizione digitale nei Paesi membri.

Il piano europeo si chiama EU Digital Identity. Secondo Ursula von der Leyen l’obiettivo è quello di avere un’identità elettronica unica: “La Commissione proporrà un’identità elettronica europea sicura. Una di cui abbiamo fiducia e che ogni cittadino può utilizzare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, dal pagare le tasse al noleggiare una bicicletta”.

IT-Wallet non è un’app da scaricare a parte. Questo spazio sarà aperto direttamente sull’app IO e quando sarà a regime si potranno caricare tutti i documenti digitali necessari per muoversi nell’Unione Europea, come la carta di identità, il codice fiscale, lo SPID o la Carta di identità elettronica.

APP IO | IT-Wallet doveva essere approvato nel CdM del 31 gennaio

Quali documenti digitali conterrà

Il caricamento di documenti digitali su questa app avverrà in due passaggi. Prima verrà caricato un primo slot di documenti con Patente di Guida, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità. Solo dopo si potrà aggiungere altro, come la carta di identità o la tessera elettorale. L’apertura di IT-Wallet non cancellerà lo Spid.

Dalle parole diffuse negli ultimi mesi dal Sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti sembra uno degli obiettivi del governo guidato da Giorgia Meloni sia quello di puntare più sulla Carta di Identità Elettronica che sullo Spid. L’idea è chiara: investire il più possibile su un sistema centralizzato. Al momento per fare lo Spid i sono 12 gestori diversi. Anche il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha confermato che la meta finale è un’identità unica europea ma ora lo Spid non è in discussione.

APP IO | IT-Wallet sarà integrato nell'app IO

Come funziona e come accedere all’app IO

IT-Wallet e app IO quindi non saranno due tecnologie differenti. IT-Wallet sarà un’estensione di app IO e sarà possibile accedere con le stesse credenziali. Da quello che sappiamo fino a questo momento dovrebbe essere possibile entrare nell’app anche offline. L’accesso invece dovrebbe essere protetto da un sistema di autenticazione a due fattori.

IT-Wallet: quando verrà integrato nell’app IO

Il procedimento per l’ingresso di IT-Wallet nella pubblica amministrazione è appena cominciato. Secondo diverse ricostruzioni questa integrazione dell’app IO dovrebbe entrare a regime nel settembre del 2024. Se tutto funziona gli step totali saranno tre. Secondo le informazioni recuperate fino a questo momento ci sarà una prima fase di test con un numero ristretto di partecipanti. Un secondo passaggio in cui invece IT-Wallet verrà aperto a tutti i cittadini ma solo per alcuni documenti e poi l’ultimo passaggio in cui invece verranno integrati tutti i documenti. L’ultima fase dovrebbe essere fissata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

IT-Wallet è obbligatorio?

Al momento IT-Wallet non è obbligatorio. L’Unione Europea dovrebbe completare il processo per la creazione di un’identità digitale entro il 2026. Non solo. In Italia la carta di identità cartacea smetterà di essere valida il 3 agosto del 2026.