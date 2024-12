video suggerito

IT-Wallet è già ingolfato: troppe richieste per l’azienda che gestisce i dati della Tessera Sanitaria Dopo l’apertura di IT-Wallet sono stati migliaia i cittadini che hanno provato a caricare i loro documenti sull’app: forse troppi rispetto alle possibilità dei server. Ad alcuni utenti sta comparendo un messaggio di errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Da oggi, mercoledì 4 dicembre, è possibile caricare i documenti nella sezione IT-Wallet dell’app Io, lo strumento su cui il governo stia puntando per accelerare il processo di digitalizzazione del sistema burocratico. Dopo qualche settimana di sperimentazione, ora IT-Wallet è disponibile per tutti. O meglio, è disponibile per chi sta riuscendo ad accedere visto che nelle prime ore dal rilascio sono già arrivate migliaia di richieste.

Ora su IT-Wallet è possibile caricare la patente di guida, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea della disabilità. Opzione comoda: se confidate nella tenuta del vostro smartphone quando tutto sarà ottimizzato potreste lasciare la patente nel cassetto e usare solo quella caricata su IT-Wallet. Peccato però che in molti stiano già trovando qualche problema.

Il messaggio di errore che compare su IT-Wallet: “Riprova più tardi”

Aprendo l’app di IT-Wallet in alcuni casi compare un messaggio di errore: “Ci sono molte richieste sui sistemi del fornitore tecnico che restituisce i dati della Tessera Sanitaria. Riprova più tardi”. Non è difficile immaginare l’origine del problema. Come confermato anche da PagoPa il numero di richieste di accesso al portafoglio digitale è parecchio alto: sembra abbia superato quota 200.000. Il numero totale di utenti però è molto più alto, visto che IT-Wallet aveva già aperto a sperimentazioni con diversi campioni di utenti. I primi esperimenti erano stati fatti a fine ottobre.

Cosa fare se non riuscite a caricare i documenti su IT-Wallet

Chiariamo un punto. IT-Wallet non è obbligatorio. Se non volete scaricarlo, almeno al momento, potete continuare a usare i vostri documenti in formato fisico. Caricarli sull’app quindi non è urgente: se non riuscite a entrare, potete sempre aspettare qualche ora e poi riprovare in giornata.