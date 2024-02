Cos’è la patente digitale di guida, come funziona e quando arriva in Italia La patente digitale sarà disponibile dalla prossima estate. In Italia sarà sull’app Io, e avrà la forma di un codice QR. Saranno più rapide le pratiche per il rinnovo, e il documento sarà valido e uguale in tutta l’Unione europea. Resterà comunque valida anche la patente di plastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Si avvicina il momento in cui gli italiani potranno circolare senza patente nel portafogli. Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbe avere il via la patente di guida digitale: il documento diventerà disponibile sull'applicazione Io, già necessaria per diverse funzioni della pubblica amministrazione, che richiede Spid, Carta d'identità elettronica o un'altra identità digitale per essere utilizzata al meglio. La nuova versione sarà valida tanto quanto quella dl plastica, e sarà anche più difficile da falsificare.

Si tratta di un passo in avanti verso il cosiddetto It Wallet, un portafogli completamente digitale con tutti i documenti più importanti. Stando alle indiscrezioni, già dalla prossima estate potrebbe partire la sperimentazione della patente. L'iniziativa partirà in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo della patente digitale, questa dovrebbe essere piuttosto simile al Green pass, con un codice QR specifico legato alla singola persona che possiede il documento. Per eventuali controlli, quindi, dovrebbe diventare sufficiente mostrare lo smartphone con il proprio codice salvato. Dall'app si potrà non solo mostrare il codice QR per i controlli, ma anche verificare il numero di punti rimasti, aggiornato in tempo reale.

Come detto, per accedere alla patente virtuale bisognerà utilizzare l'app Io. Oggi, secondo i dati messi a disposizione dalla stessa app, oggi Io è stata scaricata 37,2 milioni di volte, e oltre il 90% degli utenti usa lo Spid per accedere. I tecnici che lavorando alla patente digitale starebbero anche valutando la possibilità di inserire la patente nei portafogli digitali, come Apple Wallet o Google Wallet.

L'iniziativa della patente digitale è stata lanciata dalla Commissione europea quasi un anno fa, e inizialmente la sperimentazione avrebbe dovuto partire già nel 2023. Faceva parte di un pacchetto di proposte per la sicurezza stradale, che includeva la possibilità di fare pratica già dai 17 anni, oltre a quella per la patente virtuale. Uno dei vantaggi della nuova patente digitale sarebbe la possibilità di completare tutte le pratiche burocratiche in modo molto più rapido. Per rinnovare o sostituire la patente basterebbe svolgere una procedura online, ad esempio. In più, diventerebbe più complicato falsificare i documenti.

Va ricordato che, comunque, il fatto che arrivi la nuova patente digitale non vuol dire che sarà eliminata quella di plastica. Resterà possibile avere entrambe, ed entrambe saranno ugualmente valide.