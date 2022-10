Qualcuno ha ricreato il film di Super Mario con Chris Pratt come protagonista I mostri goomba, le scatole da rompere coi punti interrogativi, i potenziamenti, la bandierina e i fuochi d’artificio di fine livello. In effetti c’è tutto della icona Nintendo, qui reinterpretata in 3D.

A cura di Lorena Rao

L'idraulico Mario come Chris Pratt? Non è una fantasia: è più che realtà. Dopo la conferma di Nintendo di un trailer in arrivo tra pochi giorni sul nuovo film di Super Mario Bros. che vede un cast stellare con il già menzionato Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen, uno youtuber ha realizzato un trailer del videogioco con grafica realistica.

Il motore utilizzato è Unreal Engine, dietro cui c'è Epic Games, e l'effetto è senza dubbio straniante. Questo perché le forme e i colori tipici del mondo ideato da Shigeru Miyamoto oltre 35 anni fa diventano fotorealistici. Eppure ci sono tutti i dettagli che rendono Super Mario Bros… Super Mario Bros. I mostri goomba, le scatole da rompere coi punti interrogativi, i potenziamenti, la bandierina e i fuochi d'artificio di fine livello. In effetti c'è tutto della icona Nintendo, qui reinterpretata in 3D. Un aspetto che impatta sul gameplay, dato che Mario/Chris Pratt può facilmente evitare i pericoli o ricorrere alla mira in prima persona per sfruttare il potere del fiore di fuoco. Un risultato davvero sorprendente.

Il trailer, realizzato dal canale youtube Re-Imagined Games, sta ottenendo largo successo. In una settimana circa dalla pubblicazione ha superato le 430.000 visualizzazioni. Un risultato spettacolare, che ha colpito diversi siti specializzati del settore, tra cui Eurogamer e Kotaku, contribuendo ad espandere la sua popolarità. Anche i commenti sotto al video sono entusiasti: nonostante l'effetto straniante, sono in molti tra gli utenti a congratularsi per la resa finale, accostabile a un prodotto ufficiale di Nintendo. Un risultato ottenuto senza competenze pregresse di sviluppo videoludico. "Con zero esperienza di sviluppo del gioco, sto imparando da zero il motore Unreal e acquisendo tutte le altre abilità che posso lungo la strada, nel tentativo di renderlo un gioco d'azione legittimamente eccezionale", riporta Re-Imagined Games nella descrizione del video.

Un riscontro dunque positivo per Mario/Chris Pratt, ma solo per quel che riguarda il trailer videoludico. Quanto al film, l'annuncio ha innescato alcune polemiche. In particolare, la scelta di far interpretare l'idraulico italiano a Chris Pratt è stata percepita come un'offesa per l'Italia, considerando che l'attore statunitense ha affermato di voler utilizzare un accento "diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai sentito prima nel mondo di Mario". Una situazione che ha spinto Chris Meledandri, CEO dello studio d'animazione Illumination, ad affermare che la performance vocale di Pratt non sarà offensiva per le persone di origine italiana.

Il film di Super Mario Bros. vedrà il rilascio di un trailer ufficiale il prossimo 4 ottobre 2022, mentre il suo debutto nelle sale è previsto per il 7 aprile 2023.