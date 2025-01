video suggerito

Qual è il posto dove si mangia la pizza peggiore del mondo: solo in pochi possono arrivarci Gli account social dell’ESA hanno pubblicato un video dove gli astronauti cucinano delle pizze in occasione del World Pizza Day. Il risultato è discutibile, ma forse per stare in orbita attorno alla Terra anche noi saremmo disposti a mangiarci una pizza con l’ananas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C’è un luogo che spesso viene dimenticato nell’enorme flusso di classifiche sulle pizzerie migliori del mondo. Un luogo dove forse non sono ancora arrivati i dibattiti sulla pizza classica, quella contemporanea, quella al trancio, alla romana, alla pugliese o alla milanese (esiste?). Poche ore fa ci ha pensato l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a riempire questa lacuna.

Il 17 gennaio si celebra in tutto il mondo il World Pizza Day. Festa forse poco sentita in Italia visto che sarebbe quasi indistinguibile da un giorno qualsiasi. Gli astronauti dell’ESA in missione alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno deciso anche loro di celebrare questa ricorrenza, anche con un certo entusiasmo.

Il video delle pizze cucinate nella Stazione Spaziale Internazionale

Gli account dell’Esa hanno pubblicato un video con un equipaggio di astronauti che cucina pizze in microgravità. Il procedimento in effetti è curioso. Gli astronauti estraggono quelle che sembrano basi già pronte dalla loro dispensa. Posizionano la salsa di pomodoro e temiamo il ketchup, dei pezzi di formaggio, salse con colori e consistenze indecifrabili e dei tondini che nelle intenzioni dei loro produttori dovrebbe assomigliare a salame.

Leggi anche Tira fuori gli ingredienti e prepara una cheesecake in aereo, il video della food blogger italiana è virale

Interessante la fase della cottura. Per scaldare tutto prima si copre la pizza con della carta stagnola e poi si mette dentro quello che dovrebbe essere un forno elettrico. La forma è molto simile a quella di una valigia. Ovviamente tutto fluttua nell’aria, pizze comprese. Ci sono un paio di riprese interessanti in cui davanti alla camera compare una pizza farcita con simil salame che ruota come un satellite.

Coma ha spiegato Samantha Cristoforetti nelle cronache dei suoi viaggi, il cibo nella Stazione Spaziale Internazionale è una cosa seria. Spesso gli astronauti hanno anche una loro dotazione personale. Lo spazio deve essere ottimizzato, i nutrienti garantiti e tutte deve essere cucinato in sicurezza. Quindi è normale che il risultato sia un po’ diverso da quello a cui siamo abituati, almeno in Italia. Ma per mangiare una pizza in orbita attorno alla Terra potremmo farci andar bene anche quella con l’ananas.