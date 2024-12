video suggerito

Riesci a mangiare un chilo di pizza per 100 euro? L’avviso del pizzaiolo: “Basta giocare col cibo” Negli ultimi mesi sembra che decine di locali che fanno marketing sui social stiano riscoprendo le sfide a base di grandi quantità di cibo. Una tendenza vecchia nel mondo della ristorazione che però funziona parecchio con le logiche degli algoritmi. Meno con quelle da seguire per avere un’alimentazione corretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Un chilo di amatriciana. Una teglia intera di pizza al trancio. Una maxi pizza in 30 minuti. Un menù completo e se riesci a mangiartelo tutto poi il dessert te lo offriamo noi. Le sfide alimentari con l’obiettivo di ingurgitare quantità disumane di cibo sono sempre esiste. Lo ha insegnato Adam Richman, l’attore del programma Man vs Food che ha girato gli Stati Uniti partecipando a qualsiasi tipo di sfida. Eppure negli mesi queste piccole competizioni sembra abbiano creato un genere tutto loro sui social italiani, TikTok e Instagram prima di tutto.

Il format in effetti si sposa bene. C’è il cibo, in quantità fuori dal normale, ci sono le storie dei concorrenti, c’è l’attesa per il risultato e ci sono i soldi. Una volta che si è entrati nel loop dell’algoritmo basta continuare a scrollare per vedere qualsiasi tipo di sfida. C’è chi offre 100 euro per mangiare una teglia di pizza al trancio da 1,8 chilogrammi. Chi ne mette in palio 1.000 per tre box piene di cibo libanese. Tutto senza tenere in conto nessun principio legato a una corretta alimentazione. E c'è anche chi ormai ne ha fatto un business.

Chiara Mangiatutto: il marketing delle abbuffate

Non si conosce molto di lei. Origini siciliane, 28 anni, aspetto esile. In poco più di un anno Chiara Mangiatutto è iniziata a spuntare un po’ ovunque nei feed social Oltre 500.000 follower su TikTok e circa 55.000 su Instagram. È specializzata nelle food challenge e i video in effetti sono impressionanti. Chili e chili di cibo ingurgitati con metodo un video dopo l’altro.

Certo. Prima di lei ci sono stati altri creator che hanno portato contenuti simili. Forse uno dei più storici è lo youtuber Thomas Hungry. Eppure i social hanno sempre bisogno di volti nuovi. E allora eccola Chiara che gira locali in tutta Italia per partecipare alle sfide food challenge e sponsorizzare locali e aziende. L’ultima sfida pubblicata? Mangiare tre panettoni interi con una tazza di caffellatte.

Le parole di Dino: “Il cibo è una cosa seria”

Dino è il volto di una piccola pizzeria della provincia romana. Il profilo social è aperto da poche settimane ma il suo ultimo video è riuscito a sfondare un i muri dell’algoritmo proprio parlando di food challenge: “Se ti riesci a mangiare tutte queste tre pale di pizza sei un fenomeno, ma se anche un cog**ne. Io non sono d’accordo con queste sfide che fanno adesso. Con il cibo non si gioca, non si scommette. Il cibo è una cosa seria”.