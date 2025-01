video suggerito

Tira fuori gli ingredienti e prepara una cheesecake in aereo, il video della food blogger italiana è virale La food blogger italiana Federica Rossi ha pubblicato un video in cui prepara una cheesecake da zero su un volo Ryanair: seduta al posto vicino al finestrino, l’influencer ha aperto il tavolino, tirato fuori gli ingredienti e si è messa al lavoro. La sua sfida di pasticceria ha quasi raggiunto 2 milioni di visualizzazioni su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La food blogger italiana Federica Rossi ha condiviso i passaggi della preparazione di una cheesecake durante un volo aereo / Instagram @foodfede_

Una food blogger italiana, Federica Rossi, conosciuta su Instagram come @foodfede_, ha quasi raggiunto 2 milioni di visualizzazioni con una curiosa sfida di pasticceria: preparare una cheesecake durante un volo aereo. Seduta al suo posto, vicino al finestrino, l’influencer ha aperto il tavolino, tirato fuori tutti gli ingredienti e si è messa al lavoro per realizzare il suo dolce. Ha poi caricato il video sui social, scatenando un fiume di commenti.

Come prima cosa, Federica ha preparato la base della cheesecake, usando il bordo di una tortiera per sbriciolare i biscotti in un sacchetto. Li ha quindi versati nello stampo e, con l’aiuto di un cucchiaino, ha aggiunto burro fuso e un po’ miele, amalgamando il tutto sul fondo dello stampo. Ha poi aperto una vaschetta di formaggio spalmabile, aggiunto una bustina di zucchero e mescolato bene, distribuendo il composto sopra la base della cheesecake. Infine ha guarnito con due monoporzioni di confettura di fragole, rimosso la cerniera dello stampo e assaggiato la sua torta.

In tanti hanno trovato decisamente originale la sua idea, ma nei commenti al video non sono mancate le critiche di alcuni utenti sull’igiene della preparazione in aereo. “Se solo sapessi quanto sono sporchi e disgustosi quegli aerei, ci penseresti due volte prima di preparare una torta su quei tavolini” dice @noamycoco. “Ah sì, è pieno di germi circolanti” sottolinea anche @mj_major_design.

C’è però anche chi si è chiesto come abbia fatto a portare in cabina tutto il necessario per il suo dolce, cosa si possa effettivamente portare nel bagaglio a mano e cosa no. “Mi pare strano che ai controlli abbiano autorizzato il cucchiaino e tutti quei prodotti – scrive @lanzillout_090580 – . Ma almeno la torta l’hai condivisa con i membri dell’equipaggio?”.