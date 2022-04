Perché ieri WhatsApp ha smesso di funzionare Ieri sera WhatsApp ha smesso di funzionare per tutti gli utenti. A cosa è dovuto questo intoppo tecnico che ha impedito di chattare?

A cura di Redazione Innovazione

Nella serata di ieri WhatsApp è tornato ad avere problemi di connessione che ne hanno reso impossibile l'utilizzo. Le problematiche, proseguite per diversi minuti, sono probabilmente state generate da qualche problematica tecnica che deve aver colpito i serve del servizio di messaggistica. Per diverso tempo, infatti, i server dell'app sembrano essere andati offline e gli utenti non sono stati più in grado di inviare e ricevere né messaggi né immagini e video. Anche la possibilità di chiamare è stata ovviamente interdetta fino a quando il problema non è stato risolto.

Perché WhatsApp non funzionava

Ad aver gravato sui server dell'azienda potrebbero essere stato un disservizio tecnico che avrebbe portato a uno stop completo del servizio. I dettagli di questo intoppo non sono chiari, ma l'azienda si è limitata a spiegare sul suo profilo Twitter che il problema era reale. "Potresti notare problemi con WhatsApp al momento" si legge nel tweet inviato dall'azienda. "Ne siamo al corrente e stiamo lavorando per far funzionare tutto di nuovo. Vi aggiorneremo e nel frattempo grazie per la pazienza". Qualche minuto dopo, il profilo è tornato a twittare: "Siamo tornati online".

Difficile immaginare il motivo per il quale i server di WhatsApp hanno smesso di funzionare. Un test finito male potrebbe essere la causa del down improvviso, come successo diverse volte in passato. Oppure i lavori per l'unificazione delle infrastrutture dei principali servizi in mano a Zuckerberg (Facebook, WhatsApp e Instagram) potrebbero aver portato a un eccessivo sovraccarico dei server, che inevitabilmente hanno smesso di funzionare. Insomma, il vero motivo probabilmente non lo conosceremo mai, ma nel frattempo per fortuna il down non è proseguito 24 ore come nel caso dell'intoppo tecnico di Facebook dello scorso anno.