La pubblicità arriva anche su WhatsApp: cosa cambia per gli utenti

Ancora novità in arrivo su WhatsApp. Questa volta riguardano la tab Aggiornamenti, ovvero la sezione che include sia i canali sia lo stato, e si rivolge ad aziende, organizzazioni e creator che vogliono promuovere il proprio canale WhatsApp. Detto in parole semplici: la pubblicità arriva su WhatsApp.

Una novità molto allettante per le aziende, dato che – sottolinea WhatsApp – si tratta di una sezione vista ogni giorno da oltre 1,5 miliardi di utenti.

Cosa cambia con l'arrivo della pubblicità

Le pubblicità saranno visibili esclusivamente nella sezione Aggiornamenti. Inoltre, gli utenti potranno abbonarsi ai canali che offrono contenuti riservati agli abbonati attraverso un pagamento mensile. Le inserzioni delle aziende che promuoveranno i propri prodotti saranno visibili anche nella sezione dedicata agli stati.

Quali informazioni verranno usate per personalizzare le inserzioni

In sostanza – si legge ancora nel blog di WhatsApp – presto l'app di messaggistica più usata al mondo ospiterà inserzioni pubblicitarie personalizzate in base agli utenti, ma per farlo saranno utilizzate solo "informazioni limitate", come "il Paese o la città, la lingua, i canali a cui hai effettuato l'iscrizione e come interagisci con le inserzioni che vedi". Tuttavia, "i messaggi personali, le chiamate e gli stati rimangono crittografati end-to-end, il che significa che nessuno (nemmeno WhatsApp) può vederli o ascoltarli", rassicura Meta.

Altro passaggio importante: per personalizzare le pubblicità, WhatsApp potrà utilizzare i dati degli altri account Meta dell’utente, comprese quindi le informazioni pubblicate su Facebook o Instagram, ma solo se l’utente ha collegato volontariamente WhatsApp al Centro gestione account, ovvero la funzione di Meta che permette agli utenti di collegare tutti i propri account tra loro.