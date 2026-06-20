Per andare sulla Luna basta impilare tutti i soldi di Elon Musk: si fanno almeno 6 viaggi
Le dimensioni del patrimonio di Elon Musk sono difficili da spiegare, soprattutto adesso. Il 12 giugno SpaceX si è quotata in Borsa: 160 dollari ad azione che in meno di una settimana sono già arrivati a 185 dollari. Abbastanza da farla diventare la sesta azienda al mondo per capitalizzazione: al momento il suo valore in Borsa è 2.437 miliardi di dollari. A poca distanza da Amazon e Microsoft. Ora quindi Musk possiede quote significative di due delle società con il valore finanziario più alto al mondo, la seconda è Tesla. E questo gli permette di avere a disposizione un patrimonio stimato di 1.230 miliardi di dollari. Facciamo un paragone: il patrimonio stimato di Jeff Bezos è 266 miliardi di dollari, abbastanza per essere il quarto uomo più ricco del mondo. Tradotto: se stai leggendo questo articolo, con buona probabilità la distanza tra il tuo patrimonio e quello di Bezos è minore di quella tra il patrimonio di Bezos e quello di Musk.
Nei giorni scorsi abbiamo provato a calcolare quanto tempo ci vuole per un cittadino italiano a raggiungere il patrimonio di Elon Musk. Stimando uno stipendio netto da 1.700 euro al mese, calcolando anche la tredicesima e immaginando che non ci sia nessuna spesa da fare, un italiano avrebbe bisogno di oltre 43 milioni di anni per raggiungere il suo patrimonio. È molto di più della nostra linea evolutiva: le prime testimonianze di Homo habilis risalgono a circa 2,4 milioni di anni fa. E adesso gli anni sono di più perché il patrimonio di Musk è aumentato nel frattempo .Questa volta abbiamo provato a fare un altro conto: trasformare tutto il patrimonio di Elon Musk in monetine e impilarlo per vedere cosa è in grado di raggiungere.
Quanto è alto il patrimonio di Elon Musk
Allora, proviamo a ragionare con gli euro, giusto per adottare un’unità di misura che ci è un po’ più comoda. Una moneta da un euro, da standard, pesa 7,5 grammi, ha un diametro di 23,25 millimetri e uno spessore da 2,33 millimetri. Poi magari qualcosa si perde tra l’usura e le cadute ma le dimensioni standard sono queste. Ora dobbiamo convertire il patrimonio di Elon Musk in euro. Il cambio attuale euro dollaro al momento è favorevole: 1 euro equivale a poco meno di 1,15 dollari. Quindi le dimensioni del patrimonio si riducono un poco, arriviamo a 1.072.129.004.145 euro. Quindi ora non ci resta che calcolare gli ultimi passaggi. Moltiplichiamo 1.072.129.004.145 per 2,33 millimetri. Risultato: 2.498.060.579.657 millimetri. Anche qui non ci portiamo dietro i decimali. Arriviamo all’ultimo passaggio: convertire in chilometri: siamo a 2.498.060 chilometri, quasi 2,5 milioni di chilometri. La distanza tra la Terra e la Luna, di media, è 384.000 chilometri. Quindi se impiliamo tutti gli euro di Elon Musk riusciamo ad andare sulla Luna e tornare per almeno 3 volte. Non solo: ci avanza pure mezzo viaggio.