Per andare sulla Luna basta impilare tutti i soldi di Elon Musk: si fanno almeno 6 viaggi

Il patrimonio di Elon Musk è arrivato a 1.230 miliardi di dollari. Abbiamo provato a dare una forma a tutti questi soldi: convertendoli in monete da un euro e impilandole tutte una sull’altra arriviamo serenamente a una distanza totale di 2,5 milioni di chilometri. Abbastanza per raggiungere la Luna più di una volta.

Le dimensioni del patrimonio di Elon Musk sono difficili da spiegare, soprattutto adesso. Il 12 giugno SpaceX si è quotata in Borsa: 160 dollari ad azione che in meno di una settimana sono già arrivati a 185 dollari. Abbastanza da farla diventare la sesta azienda al mondo per capitalizzazione: al momento il suo valore in Borsa è 2.437 miliardi di dollari. A poca distanza da Amazon e Microsoft. Ora quindi Musk possiede quote significative di due delle società con il valore finanziario più alto al mondo, la seconda è Tesla. E questo gli permette di avere a disposizione un patrimonio stimato di 1.230 miliardi di dollari. Facciamo un paragone: il patrimonio stimato di Jeff Bezos è 266 miliardi di dollari, abbastanza per essere il quarto uomo più ricco del mondo. Tradotto: se stai leggendo questo articolo, con buona probabilità la distanza tra il tuo patrimonio e quello di Bezos è minore di quella tra il patrimonio di Bezos e quello di Musk.

Nei giorni scorsi abbiamo provato a calcolare quanto tempo ci vuole per un cittadino italiano a raggiungere il patrimonio di Elon Musk. Stimando uno stipendio netto da 1.700 euro al mese, calcolando anche la tredicesima e immaginando che non ci sia nessuna spesa da fare, un italiano avrebbe bisogno di oltre 43 milioni di anni per raggiungere il suo patrimonio. È molto di più della nostra linea evolutiva: le prime testimonianze di Homo habilis risalgono a circa 2,4 milioni di anni fa. E adesso gli anni sono di più perché il patrimonio di Musk è aumentato nel frattempo .Questa volta abbiamo provato a fare un altro conto: trasformare tutto il patrimonio di Elon Musk in monetine e impilarlo per vedere cosa è in grado di raggiungere.

Quanto è alto il patrimonio di Elon Musk

Allora, proviamo a ragionare con gli euro, giusto per adottare un’unità di misura che ci è un po’ più comoda. Una moneta da un euro, da standard, pesa 7,5 grammi, ha un diametro di 23,25 millimetri e uno spessore da 2,33 millimetri. Poi magari qualcosa si perde tra l’usura e le cadute ma le dimensioni standard sono queste. Ora dobbiamo convertire il patrimonio di Elon Musk in euro. Il cambio attuale euro dollaro al momento è favorevole: 1 euro equivale a poco meno di 1,15 dollari. Quindi le dimensioni del patrimonio si riducono un poco, arriviamo a 1.072.129.004.145 euro. Quindi ora non ci resta che calcolare gli ultimi passaggi. Moltiplichiamo 1.072.129.004.145 per 2,33 millimetri. Risultato: 2.498.060.579.657 millimetri. Anche qui non ci portiamo dietro i decimali. Arriviamo all’ultimo passaggio: convertire in chilometri: siamo a 2.498.060 chilometri, quasi 2,5 milioni di chilometri. La distanza tra la Terra e la Luna, di media, è 384.000 chilometri. Quindi se impiliamo tutti gli euro di Elon Musk riusciamo ad andare sulla Luna e tornare per almeno 3 volte. Non solo: ci avanza pure mezzo viaggio.