Per arrivare alla ricchezza di Elon Musk un italiano deve lavorare 43 milioni di anni

Il patrimonio di Elon Musk, 54 anni, ha superato 1.100 miliardi di dollari. È la prima volta che una persona arriva a questa cifra nella civiltà contemporanea. Abbiamo calcolato quanti stipendi medi ci vogliono in Italia per arrivare a raggiungere la stessa cifra.

Elon Musk è diventato per la prima volta l’uomo più ricco del mondo nel 2021. Alla fine di quell’anno aveva superato Jeff Bezos. Secondo il Bloomberg Billionaires Index il suo patrimonio era arrivato a 270 miliardi di dollari, quello di Bezos si era fermato a 190 miliardi. A poco più di quattro anni da quel momento, ora Elon Musk, classe 1971, ha quadruplicato il suo patrimonio. Sempre secondo Bloomberg, al momento ha accumulato un patrimonio di 1.100 miliardi di dollari. Certo, guardando i dati delle 10 persone più ricche del mondo si vede che le cose sono andate meglio più o meno a tutti. Bezos dalla fine del 2021 a oggi ha visto il suo patrimonio salire di 70 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg è passato da 125 miliardi di dollari a 202 miliardi di dollari. Larry Page, co-fondatore di Google, da 128 a 306 miliardi di dollari. È andata peggio a Bill Gates: da 138 a 103 miliardi di dollari. Certo, comunque non è finito sull’orlo del baratro.

La crescita di Elon Musk però è ovviamente fuori scala. Una grossa parte della sua impennata è legata a quello che è successo alla sua SpaceX, la società di esplorazione spaziale che ha fondato nel marzo del 2002. Il 12 giugno SpaceX ha affrontato la sua IPO: si è quotata in Borsa e ha ottenuto una capitalizzazione che mentre scriviamo è arrivata a 2.100 miliardi di dollari. Al momento è la settima azienda con la capitalizzazione più alta sul mercato. E così in tutto questo Elon Musk è arrivato a possedere un buon numero di azioni di due aziende tra le 10 con la capitalizzazione più alta al mondo. Oltre a SpaceX dobbiamo contare anche Tesla, quotata 1.526 miliardi di dollari. Più di Meta.

Ora. Sappiamo bene che non dobbiamo immaginare Elon Musk come zio PaperTech che nuota nella vasca di monete stipate nel suo Deposito. Il suo patrimonio è fatto soprattutto di azioni investite, non sappiamo quanto ci sia di liquido nelle sue risorse. Ed è difficile convertire tutto quel patrimonio in soldi da utilizzare subito: vendere azioni vuol dire vendere anche quote di controllo delle sue aziende. Eppure il dato fa impressione e abbiamo voluto giocarci un po’. 1.100 miliardi di dollari è un capitale enorme: pensate che se Elon Musk fosse uno Stato potrebbe quasi sedere nel G20. Il suo patrimonio supera il Prodotto Interno Lordo della Svizzera.

Il confronto tra il patrimonio di Musk e lo stipendio medio in Italia

Difficile accumulare la fortuna di Elon Musk, almeno con uno stipendio normale. Abbiamo provato a calcolare tutto con il dato italiano. Incrociando diverse fonti possiamo stabilire che lo stipendio netto medio in Italia si ferma a 1.700 euro al mese. Quindi, contando la tredicesima, arriviamo a un totale di 22.100 euro netti all’anno. Teoricamente puliti, senza tasse. A questo punto convertiamo dagli euro e arriviamo a 25.568 dollari. Ok, ci stiamo perdendo qualche decimale ma in fondo pazienza: non sposteranno di molto il calcolo. Ora manca solo una divisione: 1.100.000.000.000 diviso 25.568. Quindi, considerando lo stipendio medio italiano, ipotizzando la totale assenza di qualsiasi tipo di spese, un italiano con uno stipendio medio avrebbe bisogno di 43.022.528 anni per accumulare tutta la ricchezza di Musk. Altro che una vita o un paio di generazioni: forse non basta nemmeno una linea evolutiva.