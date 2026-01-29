A giugno è previsto un allineamento di pianeti: può succedere una cosa fondamentale per Musk

Secondo le anticipazioni del Financial Times, Elon Musk starebbe preparando la quotazione in Borsa di SpaceX. L’operazione dovrebbe concludersi a giugno, quando in cielo si potrà vedere l’allineamento di due pianeti: Giove e Venere.

Il prossimo 28 giugno Elon Musk festeggerà i suoi 55 anni. Al momento il suo patrimonio oscilla attorno ai 676 miliardi di dollari, quasi tre volte la fortuna accumulata dal fondatore di Google Larry Page che si ferma alla seconda posizione. Secondo una serie di rumors oltre al compleanno Musk potrebbe festeggiare qualcosa di più impegnativo in grado di traghettare la sua fortuna più vicino alla soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Certo, non immaginateli tutti in gettoni d'oro. La sua ricchezza dipende in buona parte dalle quote delle sue aziende.

Secondo un’anticipazione del Financial Times nei giorni accanto al suo compleanno Elon Musk vorrebbe quotare in Borsa la sua SpaceX, la società che negli ultimi anni ha innovato due settori: l’esplorazione spaziale e la connessione satellitare a internet. L’attenzione ovviamente è altissima. Sia per i progetti di oggi che per quelli futuri. SpaceX punta a rendere sempre più veloce e sempre meno costoso l’accesso allo Spazio grazie alle sue procedure basate razzi riutilizzabili.

La parte più mistica delle anticipazioni del Financial Times riguarda però un altro aspetto. Secondo i giornalisti Ivan Levingston, Stephen Morris e Mercedes Ruehl l’obiettivo di Musk è far coincidere la quotazione di SpaceX con una congiunzione astrale tra Giove e Venere. Difficile risalire alle origini di questa scelta. Non escludiamo qualche fascinazione legata ai culti dell’Impero Romano.

Perché SpaceX vuole quotarsi in Borsa

Le previsioni per la quotazione in Borsa, tecnicamente IPO, sono molto generose. Sempre secondo il Financial Times parliamo di una quotazione che potrebbe arrivare a 1.500 miliardi di dollari. Parecchio. Secondo questa stima SpaceX potrebbe entrare all’istante nella lista delle dieci società con la quotazione più alta al mondo.

Non solo. Al momento con questa quotazione SpaceX sarebbe anche sopra Tesla, l’altra azienda guidata da Elon Musk. Attualmente Tesla è quotata a 1.400 miliardi di dollari. Da tutto questo dovrebbero entrare nelle casse di SpaceX circa 50 miliardi di dollari da impiegare poi nello sviluppo dei suoi settori.