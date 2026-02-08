Olimpiadi 2026, svelata una delle spille più rare: è stata fatta per una sola atleta

Jutta Leerdam, pattinatrice del team olandese, ha ricevuto la sua collezione personale di spille da scambiare con gli altri atleti. Il protagonista è Thor, il cane che condivide con il suo fidanzato Jake Paul.

Il mercato delle spille olimpiche è già cominciato. Su eBay tra i cimeli delle Olimpiadi in vendita su eBay si possono trovare le prime spille dedicate ai Giochi Olimpici. Ci sono quelle pensate per Milano, i set sulle due mascotte e poi le prime spille delle delegazioni olimpiche. Tutto a prezzi ancora contenuti. Tra i set più costosi c’è una collezione di spille pensate per Flo, le piccole mascotte che fanno parte del design delle olimpiadi insieme ai due ermellini Milo e Tina.

Ma le cifre possono salire molto, soprattutto per i pezzi più rari. Ogni delegazione fornisce i suoi atleti di spille olimpiche da scambiare con le altre squadre. Su TikTok c’è un video in cui si vede il pattinatore azzurro Pietro Sighel che mostra le sue spille a Sergio Mattarella. Ci sono spille molto ambite, come i due zoccoli attaccati da un nastro del team olandese. E ci sono spille quasi uniche, come quelle dedicate solo a Jutta Leerdam.

Come è fatta la spilla per Jutta Leerdam

Jutta Leerdam, classe 1998, è una delle atlete più note di queste Olimpiadi. Olandese, pattinatrice di velocità. Nella sua carriera è riuscita a portare a casa parecchi titoli, soprattutto sulla distanza da 1.000 metri. Alle scorse Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è riuscita ad arrivare all’argento. Più che la sua storia sportiva, Jutta Leerdam è nota per la sua attività sui social. Ha superato i 5 milioni di follower su Instagram e i 2 milioni di follower su TikTok. Numeri legati anche alla sua relazione con Jake Paul, tra i creator più famosi negli Stati Uniti. Recentemente è stato protagonista di un incontro di boxe che non è finito benissimo.

Il team olandese ha deciso di creare una spilla apposta per lei. La spilla è un piccolo cane che assomiglia a Thor, il golden retriever di Jutta e Jake Paul. Il cane è disegnato con dei pattini da ghiaccio sulle zampe anteriori e una maglietta con scritto I love Jutta. Non è un esemplare unico. Jutta ne ha un piccolo sacchetto da scambiare.

Le spille più costose nella storia delle Olimpiadi

RR AUCTION | Le spille olimpiche vendute a prezzi più alti

In attesa di sapere la quotazione della spilla di Jutta. Sul portale della casa d’aste RR Auction è registrata di una vendita da oltre 33.000 euro per una spilletta olimpica. Parliamo della spilla delle Olimpiadi Invernali di Chamonix nel 1924. Non solo. Appena sotto c’è un set di dieci spille che arrivano dalle Olimpiadi Invernali di Sapporo del 1972.

Se volete partecipare anche voi al mercato delle spille olimpiche rare potete buttarvi sulla spilla delle Olimpiadi di Atene 2004 dedicata alla mascotte Athena, una bambola discretamente bruttina. Su eBay ve la cavate con 2.111 euro.