Nuovo Test IT-Alert in Piemonte domani 3 ottobre per crollo diga, chi riceve il messaggio e le prossime date Per domani, giovedì 3 ottobre, è previsto un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert in Piemonte. Questa nuova stagione di test si concentra sui rischi specifici: nel caso del test in Piemonte l’allarme sarà per il Collasso di Grandi Dighe: sono coinvolti quasi 30 comuni. In questo articolo vi spieghiamo come si svolgerà il test e cosa fare quando suona l’avviso di IT-Alert. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Per domani, giovedì 3 ottobre, alle 11:00 del mattino è confermato un nuovo test di IT-Alert per l’avviso di rischio specifico in Piemonte. Questa nuova serie di test non è rivolto a interi territori come avevamo visto nella serie di test fatti l’anno scorso ma a gruppi di comuni che potrebbero trovarsi ad affrontare un rischio particolare come in questo caso il “collasso di grandi dighe”.

IT-Alert è il sistema nazionale di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile. Come molti di voi avranno avuto modo di vedere si tratta sostanzialmente di una notifica che arriva sullo smartphone accompagnata da un segnale audio: per bloccarla bisogna per forza interagire. Una volta in funzione, questa notifica servirà per avvisare in caso di pericoli di varia natura: dai maremoti ai disastri industriali.

Nel caso del Piemonte il test riguarderà una lista di 30 comuni. Il pericolo specifico sarà “Collasso Grandi Dighe”. Quando arriva la notifica dovete semplicemente interagire e poi se richiesto compilare il questionario. Nelle prossime settimane ci saranno nuove date per altri test, delle prove sono state rimandate ma verranno tutte recuperate come da calendario.

Test IT-Alert in Piemonte, dove e a che ora suonano gli smartphone

Il test inizierà alle 11:00 e riguarderà tutti i comuni intorno alla Diga di Rochemolles, in provincia di Torino. I comuni coinvolti nel test sono: Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa Di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta,Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sant’Ambrogio Di Torino, Sant’Antonino Di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Anche il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio ha posto l’accento sull’importanza di questo test: “Si tratta di un’iniziativa davvero importante per testare la risposta del sistema e della popolazione verso eventi di questo genere, che naturalmente si spera non debbano mai accadere”.

Cosa fare quando arriva il messaggio IT-Alert e dove trovare il questionario

Quando scatta la notifica di IT-Alert la procedura da seguire è semplice: bisogna interagire con la notifica, cliccare sul messaggio e poi compilare il questionario seguendo le indicazioni contenute nel testo. Trovate qui sotto il testo del messaggio.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il questionario di IT-Alert serve per capire come ha funzionato il test. Contiene una serie di domande per verificare che tutti i passaggi della prova siano stati seguiti correttamente. Il test si trova sul sito ufficiale di IT-Alert e serve per verificare che la notifica sia arrivata a tutti in mondo corretto. Il messaggio infatti può anche non arrivare, nel caso qui vi spieghiamo cosa fare.

Se per qualsiasi motivo volete disattivare IT-Alert vi lasciamo qui una guida per vedere come disattivarlo. Una premessa: non sempre è possibile toglierlo e in ogni caso vi sconsigliamo di farlo.

Dove e quando ci saranno i prossimi test del sistema di allarme

IT-Alert sta continuando le sue fasi di test su rischi specifici nel 2024 nonostante sia diventata operativa per quattro casi:

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

o situazione di emergenza radiologica Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali

Collasso di una Grande Diga

Attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

I prossimi test in programma saranno il 7 ottobre e riguarderanno Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Basilicata. Al momento ci sono ancora tre test rinviati a data da definire:

25 settembre 2024 | Emilia-Romagna – Incidente industriale rilevante

1° ottobre 2024 | Emilia-Romagna – Collasso di Grandi Dighe

2 ottobre 2024 | Emilia-Romagna – Collasso di Grandi Dighe