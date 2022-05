Messaggi animati e sfondi personalizzati nella chat di Instagram: ecco come averli Negli Stati Uniti la chat di Instagram permette una serie di funzionalità che per il resto del mondo sono quasi sconosciute. Ecco cosa fare per averle nella versione italiana dell’app.

A cura di Lorena Rao

Negli Stati Uniti la chat di Instagram permette una serie di funzionalità che per il resto del mondo sono quasi sconosciute. Tali funzionalità includono reazioni, messaggi animati e sfondi personalizzati. Esiste tuttavia un modo per utilizzare questa tipologia di opzioni anche nella versione italiana dell'app. Il processo non è del tutto immediato, ma permette di sbloccare queste funzionalità tenute segrete a molti.

Come personalizzare i messaggi e gli sfondi su Instagram

Innanzitutto, servono due smartphone e due account diversi di Instagram. In seguito, bisogna avviare una videochiamata tramite l'apposita icona. Fatto ciò, selezionare "Contenuti multimediali", poi "Programmi Tv e Film" e infine "Aggiorna messaggi". Chiudete quindi l'app e rientrate. Così facendo, una volta aperta la chat, saranno disponibili le funzionalità sopra elencante, che permettono di colorare e personalizzare le conversazioni private su Instagram. Per quanto riguarda i messaggi animati, basta semplicemente selezionare l'icona a sinistra nella chat una volta scritto il messaggio nella porzione di schermo adibita alla scrittura. Per quanto semplice, resta comunque paradossale dover fare tutti questi passaggi per avere delle funzionalità già disponibili in altri paesi.

A proposito paradossi su Instagram: adesso è possibile creare gli avatar 3D per il proprio account, ma non si possono utilizzare all'interno dell'app. Cosa che invece è possibile su Facebook Messenger. In generale, Instagram si trova in un momento di cambiamenti. Alcuni piccoli, come il "mi piace" diretto per le storie, altri più grandi e concettuali. Di recente, il capo di Instagram Adam Mosseri ha affermato che l'algoritmo premierà i contenuti originali per stimolare i content creator. Una sorta di dichiarazione contro i contenuti ripresi da TikTok, che trasforma Instagram da piattaforma per connettere le persone a vetrina social rivolta ai creativi. Non è un caso la società stia testando in questi mesi gli abbonamenti a pagamento con alcuni influencer sportivi americani.