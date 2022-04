Ora puoi creare il tuo avatar 3D su Instagram: ecco come fare Anche su Instagram è possibile creare degli avatar 3D personalizzati che, però, per il momento non sono utilizzabili all’interno dell’app. Ecco come creare il vostro.

A cura di Marco Paretti

Disponibili da tempo su Facebook, ora gli avatar 3D sono sbarcati anche su Instagram, dove è possibile creare un personaggio digitale basato sulla nostra immagine. O inventato di sana pianta. La funzione fa parte di uno sforzo iniziato diversi anni fa da Facebook (quando ancora non si chiamava Meta) e proseguito poi nell'annuncio del Metaverso, dove gli avatar rappresenteranno il ponte tra noi e il mondo virtuale di Zuckerberg. Ecco una guida per creare il proprio avatar personalizzato su Instagram, che poi potrà essere utilizzato per inviare adesivi e altri elementi all'interno dell'app.

Innanzitutto bisogna realizzare questo alter ego digitale, pratica resa piuttosto semplice da una serie di schermate che ci guideranno nella personalizzazione di ogni aspetto del nostro personaggio. Per accedere allo strumento di creazione vi basterà aprire l'app, fare tap sull'icona a forma di ingranaggio, selezionare "Account" e poi "Avatar". A questo punto si aprirà la schermata dedicata e, facendo tap su "Inizia", potrete avviare il processo di creazione. Dovrete selezionare elementi come il colore della pelle, lo stile dei capelli, la forma del naso, etc. Una volta fatto, potrete salvare l'avatar che resterà sempre disponibile per eventuali modifiche.

Ma dove è possibile utilizzare questo avatar? In realtà, per il momento il paradosso è che su Instagram non è ancora possibile sfruttare questo alter ego. Il social network non ha attivato la possibilità di inviare adesivi personalizzati all'interno dei DM né nelle storie, quindi per il momento bisogna attendere l'attivazione di questa funzione. Il luogo dove è però possibile inviare questi elementi è Facebook Messenger, che da tempo consente l'utilizzo degli adesivi con il nostri avatar. Li troverete disponibili direttamente nell'app quando selezionerete l'icona per accedere alle emoji. Sempre su Messenger è possibile avviare la stessa procedura di creazione dell'avatar.