Ora puoi scoprire dov’era casa tua 320 milioni di anni fa: lo strumento dell’Università di Utrecht

La Terra non è sempre stata così come la conosciamo adesso. Fino a circa 200 milioni di anni fa i continenti non erano ancora seperati, ma tutta le terre emerse erano comprese in unico supercontinente, la Pangea. Poi, secondo la teoria della deriva dei continenti, questo unico continente si è fratturato avviando un processo durato milioni di anni che ha portato alla formazione dei continenti così come li conosciamo oggi. Questo significa la posizione attuale di un qualsiasi punto sulla Terra è il risultato di un viaggio lunghissimo. Studiare i movimenti delle placche tettoniche, ovvero le enormi placche che compongono lo strato più esterno della superficie terrestre, la litosfera, è fondamentale anche per comprendere l'evoluzione del clima.

Per comprendere meglio com'è cambiato nel tempo il nostro Pianeta e il clima nelle diverse aree del mondo un team internazionale di scienziati della terra guidato dal professore di Utrecht Douwe van Hinsbergen ha elaborato uno strumento davvero sorprendente che permette a chiunque di conoscere la latitudine che un determinato punto nel mondo oggi ha occupato nel corso del tempo, fino al lontanissimo periodo della Pangea, 320 milioni di anni fa.

Come funziona Paleolatitude.org

Lo strumento in questione si chiama Paleolatitude.orge permettendo di conoscere com'è cambiata nel tempo la latitudine di un determinato punto consente ai paleontologi e geologi di ricostruire come si sono spostati i continenti nel corso di milioni di anni, spinti dalla tettonica a placche. Questo è fondamentale non solo per ricostruire la storia geologica della Terra, ma anche per scoprire com'è cambiato il clima di una determinata regione nel corso del tempo.

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La latitudine misura infatti la distanza angolare di quel punto rispetto all'Equatore. Questo significa che la latitudine di un punto determina anche "l'angolo dei raggi del sole e quindi anche il clima locale", spiegano i ricercatori. Per studiare l'evoluzione climatica di una determinata regione del mondo è quindi fondamentale conoscere com'è cambiata la sua latitudine nel corso del tempo.

Si basa sulle informazioni magnetiche nelle rocce

Per realizzare questo avanzato modello di ricostruzione paleografica i ricercatori si sono basati sulle informazioni magnetiche immagazzinate nella roccia antica rispetto all'orientamento del campo magnetico. "L'angolo formato dal campo magnetico terrestre e dalla superficie terrestre cambia gradualmente dai poli verso l'equatore ed è quindi collegato alla latitudine", spiegano i ricercatori. Ma la cosa sorprendente è che molte rocce contengono ancora minerali magnetici che hanno conservato memoria della direzione del campo magnetico originaria nel momento in cui la roccia si è formata. Unendo queste informazioni custodite nelle rocce con la loro età i ricercatori sono riusciti a costruire questo modello che restituisce il movimento di qualsiasi punto della Terra in questi lunghi 320 milioni di anni.

Come scoprire dove si trovava la tua casa milioni di anni fa

Utilizzando questo strumento chiunque può quindi conoscere dove si trovava in origine la terra su cui poggia i piedi. Abbiamo testato lo strumento inserendo come posizione di partenza Roma. Dopo essere entrati su Paelolatitude, basta selezionare la posizione sulla mappa e attendere qualche secondo. Il sistema mostra un grafico: l'asse orizzontale indica il tempo in Ma (milioni di anni), mentre l'asse Y indica la latitudine, ovvero la posizione di quel punto rispetto all'Equatore, espressa in gradi.

Il risultato ci dice questo: oggi Roma ha orientativamente una latitudine di 41.9° Nord, ovvero nell'emisfero boreale. Dal grafico scopriamo però che in un passato lontanissimo, tra 320 e 280 milioni di anni fa, la placca dove oggi si trova la città si trovava nell'emisfero sud, a circa 15° di latitudine Sud. Circa 270 milioni di anni ha attraversato l'Equatore per poi continuare il suo lento viaggio verso Nord.

Circa 120 milioni di anni fa era risalita fino a circa 23° di latitudine Nord – dove praticamente oggi ci sono i tropici – e dopo una lunga fase stazionaria, circa 80 milioni di anni fa la placca ha ripreso a muovere realizzando una risalita rapidissima che l'ha portata fino alla latitudine attuale.