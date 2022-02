Ecco i nuovi avatar di Facebook (anche per il Metaverso) Presto su Facebook, Instagram e nelle esperienze in realtà virtuale di Oculus Quest arriveranno nuovi avatar personalizzati. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg sul suo profilo ufficiale.

A cura di Marco Paretti

Mark Zuckerberg ha annunciato i nuovi avatar che potranno essere utilizzati all'interno di tutti i prodotti di Meta, da Facebook al Metaverso. I nuovi personaggi tridimensionali rappresenteranno un'evoluzione di quelli già disponibili su Facebook e Messenger, dove da diverso tempo gli utenti possono creare i loro avatar personalizzati da utilizzare in messaggi e commenti. Ora, oltre a rinfrescarne il look, questi avatar potranno essere usati anche all'interno delle storie Instagram, dei DM e del Metaverso. In quest'ultimo caso bisognerà ovviamente possedere un visore per la realtà virtuale Oculus Quest.

I nuovi avatar saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ma è probabile che in futuro arrivino presto anche nel resto del mondo, Italia compresa. Le nuove faccine tridimensionali includono nuove forme per il viso e alcuni accessori pensati per le persone con disabilità, come sedie a rotelle e apparecchi acustici. Il primo avatar mostrato è ovviamente quello di Mark Zuckerberg, che sul suo profilo Facebook ha annunciato l'arrivo della novità. "Stiamo iniziando a sperimentare con i vestiti digitali, inclusa una maglietta della NFL da indossare per il Super Bowl" ha scritto nel post.

L'obiettivo futuro, come già annunciato nel corso della conferenza Connect 2021, è quello di avere degli avatar fotorealistici da poter utilizzare all'interno di tutte le esperienze di Meta. per questo, però, servirà ancora del tempo. La novità rappresenta comunque un ulteriore passo in avanti per la strategia di Meta relativa al Metaverso, elemento che attualmente rappresenta una priorità per l'azienda di Zuckerberg. Ora resta da capire quando i nuovi avatar arriveranno anche nel resto del mondo e all'interno di Instagram, dove al momento non possono essere utilizzati.