Oltre un milione di profili sono spariti da Facebook e Instagram: Meta ha deciso di muoversi contro i fake

Circa 1,4 milioni di account e gruppi falsi sono stati eliminati da Instagram e Facebook. A gestirli era una rete operante soprattutto nel Sud Est asiatico che operava truffe e furti d’identità.

È stata una delle più grandi mosse anti-truffe online degli ultimi anni. Nelle ultime ore, oltre 1,4 milioni di account, pagine e gruppi fake sono stati rimossi da Facebook e Instagram. A compiere il colossale repulisti è stata la stessa Meta, impegnata a contrastare le reti di cyber-criminali che utilizzano i social network per compiere truffe e frodi finanziarie. L'iniziativa ha coinvolto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Microsoft, la piattaforma di criptovalute Coinbase, Starlink e diverse forze di polizia internazionali, tra cui quelle di Thailandia, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

Per una settimana, i rappresentanti delle aziende tecnologiche e delle autorità investigative si sono riuniti a Washington per condividere dati e informazioni, con l'obiettivo di individuare le organizzazioni criminali attive soprattutto nel Sud-Est asiatico. Oltre alla chiusura dei profili falsi, l'operazione ha portato all'arresto di 63 persone e al congelamento di circa tre milioni di dollari in criptovalute, come riporta Fox News.

Un colpo coordinato ai fake online

Secondo Meta, il coordinamento tra soggetti pubblici e privati ha permesso di collegare informazioni provenienti da piattaforme diverse e di ricostruire le infrastrutture utilizzate dai truffatori. Nel mirino sono finite in particolare le frodi legate a falsi investimenti in cripto, le truffe "romantiche" (dove i truffatori si fingono uomini e donne per attirare l'interesse delle vittime e irretirle con flirt via chat) e i casi di impersonificazione di agenti delle forze dell'ordine. Le indagini hanno inoltre fatto emergere l'inquietante fenomeno che portava decine di persone appositamente reclutate a compiere i raggiri all'interno di veri e propri centri dedicati alle frodi online. Una specie di fabbriche di account fake che si concentravano soprattutto in Thailandia.

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Già lo scorso marzo l'azienda di Zuckerberg aveva smantellato una rete di cyber-criminali operante in Asia. In quel caso erano stati circa 150.000 gli account fasulli ad essere disattivati. "Siamo orgogliosi di collaborare con la Polizia Reale Thailandese, l'FBI , la task force antifrode del Dipartimento di Giustizia statunitense e le forze dell'ordine di tutto il mondo per combattere queste sofisticate reti di truffatori", aveva commentato Chris Sonderby, vicepresidente e vice consigliere generale di Meta. Questa operazione dimostra come la condivisione di informazioni e il coordinamento degli sforzi possano portare a progressi concreti nell'interruzione di questa attività criminale alla radice.