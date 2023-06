Libero Mail e Virgilio ancora in down oggi 17 giugno, quando tornerà a funzionare la posta elettronica I malfunzionamenti, iniziati il 14 giugno, continuano nella giornata di oggi. ItaliaOnline ha inviato un nuovo comunicato, conferma che si tratta di un disservizio causato da un aggiornamento e ha detto che entro oggi farà sapere agli utenti quando il sistema tornerà a funzionare.

A cura di Elisabetta Rosso

Continua il down di Libero e Virgilio mail. Questa mattina, intorno alle 7.00 sono di nuovo aumentate le segnalazioni degli utenti sul portale Downdetector. Quello che doveva essere un disservizio breve a causa di un aggiornamento del sistema (come aveva comunicato ItaliaOnline, provider di Libero e Virgilio) si sta trasformando in un danno per milioni di utenti. Memori del grande down di gennaio, i clienti temono che il problema sia molto più grave e che l'azienda stia cercando di coprire il disservizio. Le prime segnalazioni sono arrivate il 14 giugno, poi sono cresciute il giorno successivo. Nonostante un andamento ondulatorio, nella mattina di ieri, 16 giugno, infatti sembrava che il problema fosse rientrato, i problemi persistono.

ItaliaOnline oggi ha spiegato in un comunicato: "Nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringe prudenzialmente a non poter ancora riaprire il normale flusso. I tecnici stanno continuando a lavorare per la risoluzione definitiva del problema, che riguarda la maggior parte dei nostri account, ad eccezione delle mail PEC. Forniremo aggiornamenti nella giornata odierna, continuando a lavorare come ovvio per la risoluzione nel minor tempo possibile" Sui social gli utenti si stanno ancora lamentando del down. "Oggi Sabato 17 Giugno i servizi di posta @libero_it forniti da @italiaonline_it non sono ancora disponibili. Deve essere presa una iniziativa da parte di @Codacons a tutela di 9 Milioni di utenti. Situazione paradossale e al limite della decenza", scrivono.

E ancora, "ci risiamo, dopo il disservizio durato diversi giorni qualche mese fa ora nuovamente….. Chi lavora con libero mail e con Virgilio mail non può accettare un’altra situazione analoga Possibile che il Italiaonline ha sempre problemi e fa manutenzione continua?". Doveva durare poche ore, o almeno così aveva comunicato ItaliaOnline prima che partisse l'aggiornamento, e invece da tre giorni chi prova ad accedere alla casella di posta di Libero e Virgilio si trova davanti a messaggi come "Servizio in manutenzione" , "Credenziali non riconosciute", oppure "HTTP ERROR 500”, l’errore 505 compare quando una pagina web non si carica.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per Libero mail

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per Virgilio mail

ItaliaOnline ha spiegato in un comunicato che "nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail e di Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L'intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato". Nonostante questo, "purtroppo nelle ultime ore si sono presentate di nuovo instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio". Ha anche ribadito che aveva già informato gli utenti dei possibili malfunzionamenti legati all'intervento.

ItaliaOnline ha poi ribadito: "I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali". Ieri sembrava che il problema stesse rientrando, erano infatti diminuite le segnalazioni degli utenti, ma questa mattina i clienti hanno di nuovo riscontrato problemi. C'è chi non riesce a inviare le mail, per altri invece è bloccato il sistema di accesso.

Perché la posta elettronica continua a non funzionare

Da tre giorni chi prova ad accedere alla casella di posta si trova di fronte a messaggi come: "Servizio in manutenzione" oppure "Credenziali non riconosciute". Ad alcuni clienti è anche apparso il messaggio “HTTP ERROR 500”, l’errore 505 può comparire quando una pagina web non si carica, indica infatti che il server non è in grado di supportare la versione del protocollo http richiesta dal browser. Alcuni utenti hanno provato a chiamare il numero di servizio, ma gli operatori non sono stati in grado di chiarire quando tornerà a funzionare, c'è chi ha scritto sui social: "Mi hanno detto che tornerà lunedì".

La versione ufficiale di ItaliaOnline è quella spiegata nel comunicato: il servizio non funziona a causa di un aggiornamento. Lo ha ripetuto anche Altroconsuno che ha contatto l'azienda per capire la natura del problema. Come ha spiegato Marco Colombo responsabile del servizio soci dell' associazione per la tutela e difesa dei consumatori: "Noi abbiamo chiamato ItaliaOnline, ci ha detto che si tratta di un down dovuto alla manutenzione programmata dei sistemi. Ci hanno anche spiegato di aver già avvisato gli utenti comunicando che ci sarebbe stato un probabile down. Di oggi abbiamo ricevuto segnalazioni. Noi siamo in attesa di vedere eventuali sviluppi". Ha anche aggiunto: "L'azienda, quando li abbiamo contattati ci ha spiegato che il servizio è stato ripristinato, anche se non è esattamente così perché ci sono diversi utenti che ancora non riescono ad accedere alla posta elettronica. Noi continuiamo a monitorare gli sviluppi futuri e a tenere d'occhio la situazione".

L'esperto di Altroconsumo: "Per ora nessun rimborso per i disservizi"

Tutto sta nel capire cosa abbia fatto scattare il down e soprattutto come mai stia durando da tre giorni. "Se prendiamo per buono il comunicato dell'azienda, ovvero che la causa sia questo aggiornamento programmato, allora non saranno previsti rimborsi. Anzi auspichiamo che la manutenzione aumenti la qualità del servizio e migliori le prestazioni. Noi stiamo controllando per capire se effettivamente è così ma al momento non abbiamo i dati per valutare", ha continuato Colombo. Se il down continuasse, allora forse sarebbe possibile chiedere un rimborso, ma fino a quando non sarà stabilita la causa è impossibile sapere se ci saranno o meno dei risarcimenti per i clienti.

"ItaliaOnline, per quel grave disservizio di gennaio" che aveva bloccato l'accesso a 9 milioni di utenti per quattro giorni", si era limitata a dare ai propri utenti uno spazio aggiuntivo (del 20%) per la propria casella di posta "free", e con l'estensione per ulteriori 6 mesi dell'abbonamento annuale degli account a pagamento". Per il momento non si può fare altro che aspettare, iIl nostro consiglio però è quello di mandare subito il reclamo al gestore del servizio. Inoltre, si possono valutare altre strade per mandare le proprie comunicazioni elettroniche: oltre a eventuali altre caselle email, si possono usare anche all'occorrenza i sistemi di messaggistica come WhatsApp o Telegram".