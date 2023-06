Libero Mail e Virgilio oggi ancora in down, perché non funzionano e la situazione aggiornata Continuano i problemi per Libero Mail e Virglio Mail. Dalla mattina di oggi, 16 giugno, i due servizi di posta elettronica non sono disponibili. Il disservizio è cominciato nella giornata di ieri, secondo il provider ItaliaOnline si tratta di una serie di “instabilità” dovute a un intervento di manutenzione.

A cura di Valerio Berra

Oggi, 16 giugno, i servizi di posta elettronica Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down. Questa mattina le prime segnalazioni sul portale DownDetector sono arrivate molto presto, verso le 5.22. Libero Mail e Virgilio Mail non funzionano. Non si riesce ad accedere alla casella di posta, a vedere le vecchie mail o a inviarne di nuove. Il disservizio è iniziato nella mattinata di ieri, 15 giugno. Il 14 giugno invece c’erano stati solo dei cenni di malfunzionamento.Il timore è quello che sia iniziata una nuova fase di down come quella che ha coinvolto Libero Mail e Virgilio Mail alla fine di gennaio. Allora le caselle di posta erano rimaste inaccessibili per parecchi giorni.

Come possiamo leggere su DownDetector, alcuni utenti sono riusciti ad accedere alla loro casella di posta ma non hanno trovato le mail precedenti: “Sono riuscito in questo momento ad accedere alla mail. Ho fatto una prova non riceve nessuna mail. Anzi sono andate perse le mail del 14 che erano presenti e non sono mai arrivate quelle del 15 che so essermi state inviate. Un disservizio inaccettabile”.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni sul portale DownDetector per i disservizi su Libero Mail e Virgilio Mail

Cosa sta succedendo a Libero Mail e Virgilio Mail

I due servizi sono gestiti da ItaliaOnline, un provider italiano che si occupa anche di fornire servizi dedicati alle aziende. Dopo diverse ore dall’inizio dei disservizi nella sezione Press Area del sito di ItaliaOnline è comparso un comunicato stampa per spiegare cosa sta succedendo al servizio di posta elettronica. Secondo la loro versione, il disservizio è causato a una serie di “instabilità” che si sono verificate dopo un intervento di manutenzione avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Il numero verde da contattare per chiedere nuove spiegazioni è 02-83 90 55 21.

“L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio”.

ITALIAONLINE | L’ultimo messaggio di errore comparso agli utenti che provavano ad accedere a Libero Mail

Il rimborso per i disservizi

Dopo il down che si è registrato tra fine gennaio e inizio febbraio ItaliaOnline aveva accordato una serie di “ristori” per i suoi utenti. Niente soldi. Allora il loro servizio era usato da circa 9 milioni di persone e quindi prevedere anche solo un euro di risarcimento per ognuno di loro avrebbe comportato una spesa notevole. Gli utenti premium hanno potuto estendere il loro abbonamento mentre quelli normali hanno avuto un allargamento dello spazio di memoria per le mail. Per adesso il consiglio è quello di cominciare a fare un reclamo per il mancato servizio direttamente all’azienda, così da avere in mano una prova del danno subito. Se preferite potete sfruttare anche il form Reclami sul portale di AltroConsumo.