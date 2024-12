video suggerito

IT-Alert, due nuovi test in Emilia Romagna oggi 5 dicembre per collasso di una grande diga: a che ora suona e dove Giovedì 5 dicembre la Protezione Civile eseguirà una nuova serie di test di IT-Alert, il sistema di allarme nazionale che invia messaggi sul telefono in caso di disastri naturali e altre situazioni di pericolo. Il test suonerà due volte in Emilia Romagna, alle 10.00 e alle 12.00 per simulare il collasso di una grande diga. Tutti coloro che si trovano in queste aree riceveranno i messaggi di allerta sul proprio smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, 5 Dicembre 2024, in Emilia Romagna si svolgeranno due nuovi test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert gestito dalla Protezione Civile. L'allarme suonerà per testare uno scenario di rischio specifico: il crollo di una grande diga. La notifica infatti arriverà solo in determinate aree della regione. Il primo test è previsto per le ore 10:00 ad Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca e Villanova Sull’Arda per testare il rischio di collasso della Diga di Mignano. Alle ore 12.00 invece, inizierà il secondo test per la Diga di Santa Maria del Taro (PR), sono coinvolti i comuni di Bedonia, Tornolo e Varese Ligure.

Il sistema IT-Alert è stato attivato al momento per quattro specifici rischi: incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell'isola di Vulcano. In Emilia Romagna c'è già stato un test il 3 dicembre per il rischio di rilevanti incidenti industriali per gli stabilimenti Yara Italia Spa a Ravenna; Marig Esplosivi Industriali S.r.l. a Novafeltria (Ravenna) e Yara a Ferrara. I prossimi test annunciati dalla Protezione Civile saranno il 9 e l'11 dicembre.

A che ora suona l'allarme IT-Alert in Emilia Romagna il 5 dicembre

Nel test di IT-Alert che si terrà oggi 5 dicembre 2024 in Emilia Romagna gli smartphone riceveranno il messaggio e suoneranno per due volte: alle ore 10.00 e alle 12.00. Gli smartphone suoneranno per il primo test nei comuni di Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda, il secondo test invece coinvolgerà Bedonia, Tornolo e Varese Ligure. È possibile che le segnalazioni arrivino anche nei comuni adiacenti, lo smartphone potrebbe infatti essere agganciato alle celle telefoniche.

Il messaggio di IT-alert che arriva sugli smartphone per il test in Emilia Romagna

Tutte le persone presenti nelle aree della Diga di Mignano e della Diga di Santa Maria del Taro, riceveranno il seguente messaggio agli orari previsti:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

La notifica sarà accompagnata da un suono di allarme ad alto volume, in alcuni casi la sintesi vocale attiva sullo smartphone potrebbe ripetere il testo scritte ad alta voce, sia in italiano, sia in inglese.

Cosa fare quando suona l’avviso di IT-Alert sullo smartphone e come compilare il questionario

Una volta arrivata la notifica si chiede agli utenti di compilare un questionario. La compilazione di questo form è richiesta anche a chi non ha ricevuto la notifica, proprio per capire quali problemi ci sono stati. I dati, raccolti e trattati in forma anonima, hanno già permesso alla Protezione Civile di correggere alcuni malfunzionamenti riscontrati durante i test.