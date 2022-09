iOS 16 e WatchOS 9, pronti due nuovi aggiornamenti: a che ora saranno rilasciati e come scaricarli Il nuovo sistema operativo per iPhone sarà disponibile a breve in Italia. Gli utenti Apple aspettano anche WatchOS 9, il software dedicato agli Apple Watch.

A cura di Valerio Berra

Dopo l'annuncio dei nuovi dispositivi Apple, Cupertino si prepara al lancio del sistema operativo iOS 16. L'annuncio era arrivato lo scorso 6 giugno ma dalle 19 di oggi (ora italiana) sarà possibile averlo sul proprio smartphone. Come ricordato anche nell'evento Apple Far Out dello scorso 7 settembre, il nuovo sistema operativo presenta una lunga serie di novità, a partire dalle schermate di blocco. Ora infatti c'è la possibilità di imostare in modo indipendente la schermata di blocco, selezionando la grafica e le notifiche da tenere.

E ancora. Ci sarà la possibilità di estrarre un testo da un video, di usare una dettatura vocale migliorata e di sbloccare l'iPhone con il Face Id anche in orizzontale. Esattamente come in alcuni servizi mail, sarà possibile modificare e cancellare un testo su Messaggi appena dopo l'invio. Oltre al sistema operativo iOS 16, verrà aggiornato anche il sistema operativo degli Apple Watch, il WatchOS 9.

A che ora saranno rilasciati gli aggiornamenti iOS 16 e WatchOS 9

Gli aggiornamenti per arrivare a iOS 16 e WatchOS 9 verranno rilasciati in Italia a partire dalle 19. L'aggiornamento di iOS 16 dovrebbe pesare circa 5 Gb, quello per WatchOS poco meno. Per scaricare entrambi gli aggiornamenti il consiglio di Apple è quello di avere almeno il 50% di batteria e la connessione alla rete WiFi.

Come scaricare i nuovi aggiornamenti iOS16 e WatchOS 9

Per quanto riguarda iOS 16, l'aggiornamento potrà essere fatto in due modi. Sarà possibile scaricare l'aggiornamento tramite OTA (Over the Air) andando su Aggiornamento Software, opzione che si raggiunge passando da Impostazioni. Oppure si può fare un download con iTunes. Per quanto riguarda l'aggiornamento a WatchOS 9 invece bisogna cercare Aggiornamento software dalla sezione Generali che si trova sull'app di Apple Watch.

Quali sono le novità più interessanti per l’iPhone

Per quanto riguarda iPhone, le novità più importanti riguardano la schermata di blocco. Con il nuovo sistema operativo infatti sarà possibile migliorare l'esperienza con questa feature: gli utenti potranno personalizzare la schermata di blocco attraverso colori e widget dedicati. In questo modo sarà possibile scegliere quali informazioni veder apparire sulla schermata e a quali notifiche dare più importanza.

Fra le novità pensate da Apple ci sono anche alcuni servizi che si basano sull'intellligenza artificiale, come le opzioni che permettono di estrapolare il testo da un video. Questa funzione permette anche di effetturare traduzioni immediate del testo che compare a schermo. E ancora. Ci sarà la possibilità di monitorare la propria attività fisica con iPhone anche senza essere dotati di Apple Watch e si potranno modificare i messaggi dopo l'invio (entro un tempo limite).

Quali sono le novità più interessanti per Apple Watch

Con l'aggiornamento a WatchOS, l'Apple Watch avrà più quadranti in grado di essere modificati dagli utenti. Sarà impletamenta l'analisi delle fasi del sonno e verrà introdotta anche l'applicazione Farmaci, per monitorare tutte le medicine che si assumono.

Quali iPhone sono compatibili con l’aggiornamento iOS 16

Qui trovate la lista di tutti gli smartphone compatibili con iOS 16:

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone Se 2020

Quali Apple Watch sono compatibili con il nuovo aggiornamento

Qui trovate la lista di tutti i modelli Apple Watch compatibili con il nuovo aggiornamento: