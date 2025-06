video suggerito

Il tifoso dell’Inter: “Ho speso 6.000 euro per il biglietto della finale”. Ma non è mai esistito I social sono pieni di video di tifosi dell’Inter creati con l’intelligenza artificiale. In buona parte sono creati da Veo 3, il nuovo motore di intelligenza artificiale di Google. Il video, tecnicamente, sono quasi perfetti. Sembrano solo registrati con uno smartphone di scarsa qualità. La velocità con cui consumiamo contenuti sui social li rende indistinguibili da quelli veri. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I social sono pieni di video dei tifosi dell’Inter. Fuori dalla stadio, vicino ai maxischermi, in casa insieme agli amici. La sequenza delle immagini è sempre la stessa. Si preparano a vedere la alla finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. Si vede la speranza prima del fischio di inizio, la sorpresa ai primi goal, la delusione quando dallo schermo si legge 5-0.

Molti di questi video, ovviamente, sono veri. Ripresi dagli smartphone di chi c’era o dalle camere dei media che hanno raccontato la serata. Altri invece sono completamente finti. A poche ore dalla partita si è aperto sui social un trend di video creati dall’intelligenza artificiale che registrano le reazioni dell’Inter.

Il primo caso di un tifoso creato con l’intelligenza artificiale

Il video fatto con l’intelligenza artificiale di un tifoso che critica la squadra è arrivato su TikTok a 4,6 milioni di visualizzazioni e 300.000 like. Qualcuno ha capito che non era vero ma molti rispondono nel merito di quello che dice ignorando la mano dell’intelligenza artificiale. Il commento: “Questo è il riassunto spiegato minuziosamente di chi tifa una squadra calcistica”. Ha ora oltre 7.000 like.

I nuovi video dei tifosi dell’Inter

Gli ultimi video usciti sono ancora più grotteschi. C’è un tifoso che si filma con un selfie stick: “Ciao a tutti ragazzi sono riuscito a prendere un biglietto qua fuori dallo stadio. Ho speso 6.000 euro ma ne è valsa la pena. Andiamo ad alzare la coppa!”. Anche qui i numeri in 24 ore sono già alti. Oltre 9.000 like e 531.000 visualizzazioni. Al video gli utenti rispondono indignati. “Ti rendi conto che ai speso 6 mila euro x vedere un allenamento del psg? Daiii”. O ancora: “Con quello soldi che ha speso andavo al mare con tutta la mia famiglia”.

Un altro video invece si vede quello che sembra un giocatore dell’Inter che dice nel post partita: “Sono venuto per una cena stellata e torno con cinque baguette, che tristezza”. Anche qui stesso schema. Commenti che lo prendono per vero e tre milioni di visualizzazioni in tre giorni.

Da quello che abbiamo visto sembra che per adesso tutti questi video siano stati fatti con Veo 3, il nuovo motore di intelligenza artificiale di Google. Alcuni contengono anche degli errori. Nella clip del tifoso che ha pagato 6.000 euro il biglietto a un certo punto il labiale si ferma e la voce arriva dall’esterno. A volte succede con Veo 3. Ma nemmeno questo sembra far dubitare gli utenti.