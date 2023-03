La Russia vieta ai suoi funzionari di usare l’iPhone: “O lo butti o lo dai ai bambini” Anche eliminando la tecnologia prodotta da Apple, non è chiaro su quali sistemi operativi voglia puntare il Cremlino. Il principale concorrente dell’iOS di Apple, Android, è comunque sviluppato dagli Stati Uniti.

A cura di Valerio Berra

La notizia viene da fonti russe ed è stata pubblicata dal quotidiano Kommersant, testata dedicata alla politica e all’economia. Secondo una ricostruzione, il Cremlino avrebbe detto a tutti i funzionari che stanno lavorando alle elezioni presidenziali del 2024 di smettere di usare gli iPhone, gli smartphone prodotti da Apple. Il rischio? Esattamente quello che la Casa Bianca teme per TikTok: i dispositivi potrebbe essere usati dalle agenzie di intelligence occidentali per spiare i loro proprietari.

Secondo il quotidiano Kommersant l’ordine è stato dato da Sergej Kiriyenko, primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, durante una riunione organizzata dal Cremlino con i funzionari coinvolti per le elezioni presidenziali della Russia nel 2024. La richiesta è quella di sbarazzarsi degli iPhone entro il 1° aprile. Kommersant ha riportato anche il commento di uno dei funzionari presenti alla riunione: “Per l'iPhone è finita: o lo butti via o lo dai ai bambini”.

Al momento Apple non ha ancora commentato. Difficile però non vedere in questa indiscrezione un parallelismo con la politica avviata dalla Casa Bianca su TikTok. Prima l'app è stata vietata ai dipendenti del Parlamento e a quelli delle agenzie federali, ora FBI ha avviato un'indagine per capire se c'è davvero il rischio che gli utenti vengano spiati. In tutto questo non è chiaro come il Cremlino voglia sostituire gli iPhone, anche su utilizzasse smartphone non prodotti negli Stati Uniti resta il problema del sistema operativo: il mercato ora è diviso tra iOS di Apple e Android di Google.

La foto del ministro Lavrov in hotel a Bali

Non è ancora chiaro se questa nuova policy riguarderà solo i funzionari che lavorano alla campagna presidenziale o coinvolgerà anche tutti gli altri gradi del Cremlino. Se Vladimir Putin ha spesso dichiarato di non usare uno smartphone, non è passato inosservato un video pubblicato lo scorso novembre dal Ministro degli Esteri russo Sergec Lavrov. Dal G20 di Bali Lavrov si era mostrato ricoperto da tecnologia Apple: iPhone girato sul tavolo con logo-mela in vista e Apple Watch al polso.