Mistero su Lavrov: “Ricoverato in ospedale dopo arrivo al G20”, ma Mosca parla di fake news

A cura di Susanna Picone

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del G20 a Bali, in Indonesia. Ne danno notizia le autorità indonesiane. Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, hanno detto all'Associated Press che il ministro Lavrov si troverebbe ricoverato in ospedale per un problema cardiaco.

L'ambasciata russa a Bali per ora non ha fornito dichiarazioni. Da Mosca però già si parla di "fake news". "Questa notizia, ovviamente, è il culmine della falsità", così la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Sergey ed io stiamo leggendo una ‘news' in Indonesia e non possiamo credere ai nostri occhi: si scopre che è ricoverato in ospedale. Questo è ovviamente l'apice delle ‘fake news'", ha scritto su Telegram. Secondo le news arrivate dall'Indonesia il ministro russo sarebbe stato portato all'ospedale Sanglah.

I giornalisti occidentali devono essere "più corretti”, è intervenuto poi lo stesso Lavrov. In un video postato dalla portavoce sul suo canale Telegram, il ministro appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e bermuda. "Anche del nostro presidente – sottolinea il ministro degli Esteri – si dice da dieci anni che è malato". Poi aggiunge che sta lavorando a due discorsi che terrà domani e manda "un saluto a tutti". Non dice, però, se effettivamente è stato visitato in ospedale.

Sergey Lavrov è il più alto funzionario russo presente al vertice del G20 che inizierà domani. È arrivato ieri a Bali ed è stato accolto con un picchetto d'onore e da danzatori di danze tradizionali.

Il presidente Putin invece non andrà in Indonesia. L'assenza di Putin, ufficialmente, è stata motivata da problemi di agenda, ma è probabile che il leader russo abbia deciso di non farsi bersaglio delle critiche per l'invasione dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe intervenire in videoconferenza domani.

Tra gli altri grandi leader, in Indonesia mancherà anche il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro. In programma martedì e mercoledì, quello a Bali è il primo G20 segnato dalla guerra in Ucraina.