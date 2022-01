Il co-fondatore di WhatsApp è il nuovo CEO di Signal Brian Ancton aveva abbandonato WhatsApp dopo l’acquisizione da parte di Facebook nel 2014, poiché in contrasto con le nuove politiche riservate ai dati degli utenti.

Il CEO di Signal, Moxie Marlinspike, ha annunciato che si dimetterà dalla sua posizione. Al suo posto il co-fondatore di WhatsApp, Brian Ancton, che ricoprirà il nuovo ruolo ad interim. Ancton aveva abbandonato WhatsApp dopo l'acquisizione da parte di Facebook nel 2014, poiché in contrasto con le nuove politiche riservate ai dati degli utenti. In seguito all'annuncio di Marlinspike, Ancton, che fa parte del consiglio di Signal, si è poi offerto di sostituire il CEO fino all'arrivo di un nuovo candidato o candidata. A tal proposito, scrive Marlinspike sul blog: "Negli ultimi mesi ho parlato con i candidati, ma voglio continuare la ricerca attraverso questo annuncio per trovare la persona migliore per il prossimo decennio di Signal. Per favore, contattaci se pensi di essere tu".

Fondata nel 2014, l'app Signal è utilizzata da oltre 40 milioni di utenti mensili e conta sul supporto delle guide alla sicurezza, in quanto si basa sul sistema di crittografia end to end. Signal nasce come come organizzazione no profit, infatti è priva di pubblicità o di vendite in app. Per tali ragioni fa affidamento sulle donazioni. Una netta differenza rispetto a WhatsApp, considerando che l'app di Mark Zuckerberg intende rivolgersi principalmente alle imprese per permette loro di avere visibilità sulla piattaforma di messagistica, pur essendo basata anch'essa sulla crittografia end to end. Ciò spiega la crescita esponenziale dell'utenza di Signal e Telegram dopo l'annuncio da parte di WhatsApp di una nuova politica sulla privacy nel 2021.

Una volta abbandonata la posizione in Signal, non è chiaro quale futuro attenderà Moxie Marlinspike. Come riportato da Ansa, recentemente l'ex-CEO ha pubblicato una serie di esperimenti legati agli NFT. Un settore in larga crescita, specie tra i colossi della tecnologia. A tal proposito, poche settimane fa il CEO e fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha abbandonato la compagnia per dedicarsi a una società di pagamenti mobile e al mondo delle criptovalute.