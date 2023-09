Il 19 settembre i test it-Alert in Lombardia, Molise e Basilicata con l’sms di allarme nazionale Il 19 settembre alle 12:00 ci sarà un nuovo test del sistema di allarme IT-Alert. Gli smartphone della popolazione di Lombardia, Molise e Marche suoneranno e riceveranno un messaggio che inizierà con: “AVVISI DI EMERGENZA”. Sono i primi test in queste regioni.

A cura di Valerio Berra

La Protezione Civile ha annunciato il nuovo calendario di sperimentazioni per i test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico lanciato dalla Protezione Civile. A differenza della prima fase, le sperimentazioni verranno fatte a gruppi di tre regioni: il 12 settembre il test è previsto in Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Il 19 settembre invece il test sarà effettuato in Lombardia, Basilicata e Molise. Il messaggio, come sempre in questi test, verrà inviato su tutti gli smartphone per le 12:00. Una volta concluso il test bisognerà rispondere a un questionario.

I primi test sul territorio nazionale

I primi test di questo sistema di allarme sono cominciati il 28 giugno e si sono conclusi il 10 luglio. Nella prima fase i test hanno riguardato singole regioni: la Protezione Civile è partita dalla Toscana e poi ha sperimentato il nuovo sistema di allarme anche in Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Questo sistema di allarme si attiva in caso di emergenza o catastrofi imminenti o in corso e invia un sms e una notifica di allerta alla popolazione presente in una determinata area geografica.

PROTEZIONE CIVILE | Il messaggio che arriva con IT–Alert

Come funziona il test di IT-Alert

IT-Alert è il primo sistema di allarme pubblico che la Protezione Civile sta sperimentando su larga scala. Le notifiche di allerta vengono trasmesse su un determinato territorio attraverso il sistema del cell-broadcast: in pratica, arrivano a tutti gli smartphone attaccati a determinate celle telefoniche. L’allarme di IT-Alert arriva tramite una notifica diversa da tutte quelle che abbiamo sul nostro smartphone.

Quando arriva la notifica di IT-Alert il dispositivo comincia a suonare e sullo schermo appare un messaggio dove si legge: "AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Non c’è nessun modo per disattivare la ricezione di questo messaggio di test. Verrà inviato con la massima priorità a disposizione degli operatori telefonici. In futuro i messaggi arriveranno in caso di catastrofi ambientali come maremoti, precipitazioni intense o attività vulcaniche. In questi casi sarà possibile disattivare la ricezione delle notifiche di IT-Alert. Ovviamente ve lo sconsigliamo.