“Ho sprecato la mia vita a guardare porno come un tossico, non riesco a smettere”: la storia di Tony La dipendenza da porno esiste, anche se non è classificata come tale dall’Oms. Ci sono persone che arrivano a masturbarsi fino a 10 volte al giorno, a volte per ore consecutivamente. Può creare disturbi fisici, problemi del sonno, disfunzioni erettili e impedire di portare avanti relazioni durature nella vita reale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Spesso il porno trova un adolescente prima ancora che lo cerchi. Può essere una foto, un giornale, un sito o una videocassetta, come per Tony. Aveva 12 anni quando ha visto il primo film in VHS, ora ne ha 50. "Ho fatto un calcolo approssimativo di quanto tempo della mia vita hi trascorso a guardare materiale pornografico. Il risultato è stato orribile", ha raccontato al Guardian. Tony è dipendente dal porno, li guarda più volte al giorno, non riesce a portare avanti una relazione normale. Ha provato la terapia, dice, per smettere: "Ma il cervello del tossicodipendente è eccezionalmente subdolo e abile".

"È un segreto, nessuno dei miei amici, familiari o partner. Sono meticoloso nel coprire le mie tracce, anche quando sono in una relazione. La mia mancanza di interesse per il sesso reale potrebbe essere l'unica cosa che potrebbe essere sospetta", ha spiegato Tony. "Mi abbandono a un comportamento compulsivo che mi sento totalmente incapace di fermare, nonostante le gravi conseguenze negative. Mi sento come un tossicodipendente, mi isolo emotivamente come un tossicodipendente e ne soffro le conseguenze come un tossicodipendente. Questi siti web sono specificamente progettati per colpire i tossicodipendenti e farli continuare a cliccare".

La dipendenza da porno esiste, anche se non è classificata come tale dall'Oms. Ci sono persone che arrivano a masturbarsi fino a 10 volte al giorno, a volte per ore consecutivamente. "Sono fisicamente doloranti e hanno problemi di sonno. Vedo persone che sembrano malate. Le somiglianze con l'abuso di alcol sono molto forti… È anche percepito come più vergognoso del gioco d'azzardo o dell'alcol", ha spiegato al Guardian Peter Saddington, consulente di Relate, organizzazione benefica che offre supporto per le relazioni.

Gli effetti della dipendenza da porno

Come ogni dipendenza è totalizzante. "Ho cominciato a perdere interesse per la vita di tutti i giorni", ha raccontato Jack, 20 anni, al Guardian. "A volte passavo ore a guardare i porno. Quella non era una vita normale. Lo stimolo del porno è intenso e porta alla desensibilizzazione ai piccoli piaceri quotidiani che ci mantengono sani e contenti".

Non solo, anche la sfera sessuale viene inquinata dall'abuso di porno. "Ho scoperto che nella vita reale era diventato difficile mantenere un'erezione. Il sesso reale era meno intenso della masturbazione di un tossicodipendente desensibilizzato, che era quello che ero io. Non avevo la possibilità di cliccare su molti video diversi per trovare qualcosa di nuovo e più stimolante".

Come ha spiegato Gunter De Win, urologo specializzato in urologia pediatrica e adolescenziale: "Negli ultimi tre anni ho iniziato a vedere sempre più ragazzi giovani che arrivavano con disfunzione erettile legata a problemi con la pornografia. Hanno bisogno della pornografia per raggiungere l'orgasmo con un partner o per mantenere un'erezione durante la masturbazione. E potrebbero dover guardare molti video prima di trovarne uno che li ecciti".

Tony ha spiegato che la dipendenza gli ha impedito di impegnarsi in una relazione. "Il porno ha ingannato il mio cervello facendomi credere che avrei potuto avere una scorta infinita di partner sessuali. Come può un partner competere con questo? La versione di me che non è dipendente dal porno potrebbe essere stata un buon marito e un padre devoto ma mi sono annoiato sessualmente e ho sempre nascosto la mia dipendenza".

Perché non è ancora riconosciuta come dipendenza dall'Oms

A differenza di altre dipendenze comportamentali come il gioco d'azzardo e il gaming, la dipendenza dalla pornografia non è inclusa nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Viene classificato come un comportamento sessuale compulsivo. E questo è un problema.

Secondo Saddington, "dovrebbe essere classificato come dipendenza. In questo modo le persone potrebbero chiedere aiuto al loro medico di base". Anche perché come ha spiegato al Guardian Paula Hall, psicoterapeuta specializzata in dipendenze, "è chiaro che la pornografa innesca comportamenti compulsivi, comporta un rischio di escalation ed è questo che lo contraddistingue come un comportamento che crea dipendenza. È una condizione che causa una sofferenza significativa e abbiamo un disperato bisogno di sviluppare risorse per la prevenzione e il trattamento".

Come reagire alla dipendenza da porno

Non manca solo un riconoscimento ufficiale da parte dell'Oms, ma anche un'educazione sul tema. Non bisogna demonizzare la pornografia e la masturbazione, ma normalizzarla attraverso l'educazione sessuale e spogliarla dallo stigma e dalla vergogna che spesso impediscono a chi è dipendente dal porno di chiedere aiuto. "Se qualcuno ha un background religioso e vede la pornografia come un tabù, allora forse questo crea un blocco", ha spiegato Hall.