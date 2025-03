video suggerito

Google ha speso la cifra più grande della sua storia per acquistare un'azienda: cosa sappiamo di Wiz Wiz è una società di sicurezza informatica specializzata nella protezione dei sistemi di cloud computing, è diventata in poco tempo una delle startup del settore più valutate al mondo e così ha attirato l'attenzione dei giganti tech.

A cura di Elisabetta Rosso

È la più grande acquisizione nella storia di Google. L'azienda ha confermato l'accordo con la società di sicurezza informatica Wiz, acquistata per 32 miliardi di dollari. É una grande scommessa che avviene mentre Google sta cercando di superare i suoi concorrenti Microsoft e Amazon nel mercato competitivo dei servizi cloud. L'acquisizione di Wiz infatti mira a rafforzare la divisione Google Cloud, migliorando le capacità di sicurezza informatica dell'azienda per stare al passo con la crescente domanda legata all'intelligenza artificiale.

L'acquisizione supera di gran lunga il precedente record di Google. Nel 2012 l'azienda aveva acquistato Motorola Mobility per 12,5 miliardi di dollari, l'investimento si era poi rivelato fallimentare, portando alla cessione di Motorola con una grossa perdita. Wall Street vede l'accordo tra Google e Wiz come un possibile segnale di ripresa per il mercato delle acquisizioni, che negli ultimi mesi ha subito un rallentamento a causa delle turbolenze finanziarie e della crescente incertezza tra i CEO.

Cos'è Wiz e perché vale 32 miliardi di dollari

Wiz è una società di sicurezza informatica specializzata nella protezione dei sistemi di cloud computing. È stata fondata nel 2020 a New York da Assaf Rappaport, Ami Luttwak, Yinon Costica e Roy Reznik. É cresciuta rapidamente, guadagnando una posizione di rilievo nel settore grazie a un approccio innovativo alla cybersecurity. I fondatori, ex membri dell'Unità 8200 delle Forze di Difesa israeliane, hanno sfruttato la loro esperienza nell’intelligence per sviluppare una piattaforma che aiuta le aziende a individuare e risolvere le vulnerabilità negli ambienti cloud.

"Wiz ha ottenuto così tanto in un periodo relativamente breve, ma la sicurezza informatica si muove a velocità di curvatura e così dobbiamo fare anche noi. Il momento è adesso", ha affermato Rappaport in un post sul blog di Wiz. Il mix tra la crescita e gli investimenti fatti ha portato Wiz a diventare una delle startup di sicurezza informatica più valutate al mondo, ed è così che ha attirato l’attenzione di giganti tech come Google. Con un valore di 32 miliardi di dollari, quella Wiz si classifica come la settima più grande acquisizione di una società privata statunitense mai registrata, secondo Dealogic.