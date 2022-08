Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: cosa ha presentato Samsung all’evento Unpacked Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch 5: pieghevoli, auricolari e smartwatch sono stati i protagonisti di Unpacked, l’evento annuale di Samsung.

A cura di Lorena Rao

Anche questo agosto Samsung ha dato il via ad Unpacked, il secondo evento annuale dedicato alle novità del brand coreano. In particolare il focus è stato dato alla serie di dispositivi mobili pieghevoli, e non più alla serie Note che fino a qualche anno fa la faceva da padrona in questo appuntamento estivo.

Poche grandi sorprese dunque per lo Z Fold 4, una versione aggiornata e modificata del precedente modello Fold 3. Il display interno rimane da 7,6 pollici, con una risoluzione 2.316 x 904 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Samsung ha inoltre migliorato anche la resistenza del pannello, uno degli elementi più problematici degli smartphone pieghevoli. In questo caso Z Fold4 sfrutta l'Ultra Thin Glass, uno strato di vetro sottilissimo dallo spessore pari a 0,03 mm particolarmente flessibile. Secondo Samsung, un pieghevole dotato di Ultra Thin Glass può resistere fino a cento aperture al giorno per quattro anni. Infine, il processore usato da Z Fold 4 sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1, il modello di punta di Qualcomm, mentre la memoria sarà di 256 GB o 512 GB, con 12 GB di RAM. Prezzo 1.879 euro per la versione 12+256 GB.

Leggi anche I prossimi Apple Watch potrebbero avere la connessione satellitare

Durante Unpacked è stato presentato anche il Galaxy Z Flip 4, la versione a conchiglia dei pieghevoli di Samsung. Il design non varia rispetto al precedente Flip 3, ma presenta nuovi colori come Oro, Rosa, Azzurro, Grafite e Viola. Il processore è lo stesso utilizzato dal Z Fold 4, ma la memoria è inferiore: si parte da 8+128 GB. Il pieghevole propone un display esterno da 1,9″ e due fotocamere da 12 MP. A cambiare è il sensore, secondo Samsung più luminoso del 65% rispetto a quello presente su Galaxy Z Flip 3. Il prezzo è di 1.149 euro.

Spazio infine anche per gli accessori. Durante l'evento, Samsung ha presentato gli auricolari true wireless Galaxy Buds 2 Pro, che presentano il tipico design a bulbo, anche se qui reso più compatto e pratico. Riguardo alle funzioni, i nuovi auricolari sono dotati di impermeabilità IPX7, audio surround a 360 gradi e HD Voice, opzione che permette di separare la propria voce dagli altri rumori in modo da agevolare le telefonate. In generale la cancellazione di rumore (ANC) è gestita in maniera intelligente.

A proposito degli smartwatch, durante Unpacked sono stati rivelate le due versioni del Galaxy Watch 5 dotate di cassa circolare da 42 e 46 mm di diametro e il il Galaxy Watch 5 Pro, che presenta una ghiera digitale. Secondo Samsung, i nuovi modelli dovrebbero contare su un'autonomia più lunga e una ricarica più veloce.