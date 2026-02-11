Forse i 5 cerchi olimpici non rappresentano i cinque continenti: qual è il vero significato

L’interpretazione del simbolo delle Olimpiadi non è ancora chiarissima. Uno degli errori più ricorrenti è pensare che i colori siano legati ai singoli continenti. Abbiamo controllato cosa dice la Carta Olimpica.

In questi giorni di Olimpiadi è una frase che capita di sentire: “I cinque cerchi olimpici rappresentano i cinque continenti. Ognuno con il suo colore”. Certo, non siamo ai livelli degli errori che abbiamo sentito durante la telecronaca Rai per la cerimonia di apertura. Eppure non è esattamente così. O meglio. Non era così nelle intenzioni del suo fondatore.

Nelle ultime ore è diventato virale un video di Giacomo Panozzo, divulgatore sui social che si occupa principalmente di storia. Su TikTok ha 300.000 follower. È una clip che sostiene che i cinque cerchi olimpici non siano direttamente collegati ai continenti. Da qui che abbiamo cominciato una verifica che ha portato a qualche risposta, in parte diversa da Panozzo. Partiamo dall’inizio.

Le parole di di Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne

Pierre de Coubertin è nato nel 1863 a Parigi. È riconosciuto come il fondatore delle Olimpiadi moderne. Le parole con cui presenta il simbolo delle Olimpiadi non fanno hanno un riferimento esplicito ai cinque continenti. Sono molto più generiche. Chiariscono però un punto sui colori. Ve le lasciamo qui:

“Questi cinque anelli rappresentano le cinque parti del mondo ora conquistate alla causa dell'Olimpismo e pronte ad accoglierne le feconde rivalità. Inoltre, i sei colori così combinati riproducono quelli di tutte le nazioni, senza eccezioni”.

Partiamo quindi dal punto più certo. I sei colori delle Olimpiadi non sono direttamente associati ai continenti. Per intenderci: il blu non rappresenta l’Europa e il verde non rappresenta l’Oceania. Il concetto è più largo: in ogni bandiera che partecipa alle Olimpiadi si può trovare almeno un colore, o comunque una sua variante, che vediamo nel simbolo delle Olimpiadi. Perché Coubertin parla di sei colori? Oltre ai cinque cerchi conta anche il bianco.

Cosa dice la Carta Olimpica

La Carta Costituzione delle Olimpiadi è la Carta Olimpica. La prima versione è stata pubblicata nel 1908, l’ultima revisione è del 2013. Il Punto 8 della Carta Olimpica parla proprio del simbolo. Prima c’è la descrizione grafica che descrive simboli e colori. E poi si procede più nel dettaglio a spiegare il significato:

“Il simbolo olimpico esprime l'attività del Movimento Olimpico e rappresenta l'unione dei cinque continenti e l'incontro di atleti provenienti da tutto il mondo ai Giochi Olimpici”.

Quindi. Al netto delle parole di Coubertin, nell’interpretazione ufficiale delle Olimpiadi i cinque cerchi sono associati ai cinque continenti. Il simbolo però è generico. Il colore dei singoli cerchi non è associato ai continenti. I colori sono semplicemente quelli presente nelle bandiere del mondo.