Epifania 2026: immagini e Gif divertenti gratis da mandare per gli auguri della Befana

Il 6 gennaio 2026 si festeggia l’Epifania: per l’occasione abbiamo selezionato immagini e Gif divertenti da scaricare gratis e condividere con amici e parenti.

Il 6 gennaio 2026 si celebra l’Epifania, l’ultima delle festività del periodo natalizio, che chiude ufficialmente il ciclo delle celebrazioni legate al Natale. Questa ricorrenza, di grande importanza sia religiosa che culturale, commemora la visita dei Re Magi a Gesù Bambino, simbolo di saggezza, dono e adorazione. In Italia, però, l’Epifania è celebre soprattutto per la figura della Befana, la simpatica vecchietta che vola sulla scopa e porta dolci ai bambini buoni, mentre lascia un po’ di carbone a quelli più monelli. La Befana rappresenta una tradizione folkloristica unica, che unisce allegria, scherzo e il calore della famiglia, rendendo questa giornata attesa dai più piccoli e amata anche dagli adulti.

Per rendere gli auguri ancora più speciali, divertenti e originali, abbiamo selezionato una raccolta di immagini e Gif dedicate alla Befana, tutte scaricabili gratuitamente. Dalle illustrazioni classiche ai meme, ogni immagine può essere condivisa facilmente con parenti e amici. Potete inviarle su WhatsApp, sui social network come Instagram o Facebook o via email, aggiungendo un tocco di simpatia e allegria a questa festa tradizionale. In questo modo, anche chi è lontano può sentirsi vicino, celebrando insieme la magia dell’Epifania. Scaricarle sul vostro telefono è molto semplice. Lo troverete in questa guida. Ognuna di queste immagini o Gif è gratis e può essere presa e salvata sui vostri smartphone o tablet per poi inviarla a chi volete.

Buona Epifania 2026, le immagini più belle da scaricare gratis per la Befana

L’Epifania è l’occasione perfetta per inviare auguri a chi si vuole bene. Sul web si possono trovare numerose immagini dedicate alla Befana, con scenette simpatiche o illustrazioni colorate, pronte da scaricare gratuitamente. Basta scegliere la grafica che più vi piace e condividerla via social o messaggi.

Buona Befana 2026, le immagini più divertenti da inviare su Whatsapp per gli auguri a parenti e amici

Se volete sorprendere parenti e amici con un augurio originale, le immagini divertenti della Befana sono l’ideale. Dal meme spiritoso alla vignetta buffa potrete inviare un messaggio di buonumore. Scaricare queste immagini è semplice: basta cliccare sul link o sull’anteprima e salvarle sul vostro smartphone per condividerle subito su WhatsApp, Telegram o Messenger.

Le Gif più belle e originali da inviare gratis per gli auguri della Befana 2026

Per rendere gli auguri ancora più dinamici, le Gif animate della Befana sono perfette. Si trovano Gif in cui la Befana vola con la scopa, porta dolcetti ai bambini. Le Gif catturano l’attenzione e rendono gli auguri più divertenti e movimentati.

Qui scaricarle può essere un po' più difficile. Se vi piace questa modalità di auguri, il consiglio è cercarne una direttamente nella sezione Gif sulle app di messaggistica. Per trovarle su WhatsApp, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "Befana" o "epifania".

Le immagini religiose e sacre dei Re Magi per la Festa dell’Epifania 2026

Oltre agli auguri divertenti, l’Epifania ha un significato religioso importante. Le immagini dei Re Magi in adorazione del Bambino Gesù ricordano la storia sacra della visita dei Magi e possono essere inviate per auguri più spirituali. Queste immagini possono essere scaricate gratis e condivise per celebrare il lato religioso della festività.