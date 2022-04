Elon Musk ha comprato il 9,2% di Twitter Elon Musk ha comprato il 9,2 percento di Twitter, acquisendo azioni passive per circa 2,89 miliardi di dollari.

A cura di Marco Paretti

Elon Musk ora possiede il 9,2 percento Twitter. Il fondatore di Tesla avrebbe acquisito le azioni del social network lo scorso 14 marzo, ma la notizia è stata divulgata solo oggi è riportata da Bloomberg. L’ingresso del magnate nel social, dove rappresenta una delle figure principali con i suoi 80 milioni di follower, ha portato a un rialzo del valore del social in borsa pari al 25 percento. Il valore delle azioni acquisite si aggira intorno ai 2,89 miliardi di dollari.

L’acquisizione delle azioni di Twitter da parte di Musk non rappresenta un fulmine a ciel sereno: da tempo il fondatore di Tesla si era dimostrato critico nei confronti della piattaforma, da lui spesso criticata per la mancanza di libertà di parola. In un sondaggio pubblicato lo scorso 25 marzo, Musk aveva chiesto ai suoi follower se anche loro la pensassero allo stesso modo. Il giorno successivo, dopo che il sondaggio ha confermato il pensiero del pubblico, ha twittato: “Dato che Twitter rappresenta di fatto una piazza pubblica, fallire nel consentire la libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia”. Il rapporto tra l’imprenditore e il social è peraltro burrascoso: spesso Musk è stato criticato per i suoi tweet e alcune uscite lo hanno esposto a un grande numero di polemiche. Tanto che qualcuno avrebbe voluto impedirgli di poter utilizzare Twitter in autonomia.

Così si è arrivati all’acquisizione del 9,2 percento dell’azienda. Le azioni acquisite da Musk, spiegano gli esperti, sono passive e non comportano diritto di voto, ma l’azione potrebbe essere un passo iniziale verso l’acquisizione completa. Resta quindi da capire quali saranno i piani di Musk per il futuro, ma l’idea che possa effettivamente entrare di prepotenza dell’azienda non è più così remota. Di fatto, un passo lo ha già compiuto.