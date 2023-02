E se il monologo del Festival di Sanremo fosse scritto dall’intelligenza artificiale? Ecco il risultato Molto attesi, spesso difficili da recitare, sempre criticati. Con ChatGPT abbiamo provato a fornire una versione alternativa dei monologhi per il Festival di Sanremo.

A cura di Valerio Berra

MIDJOURNEY | Immagine creata dall’intelligenza artificiale di Midjourney

Il monologo del Festival di Sanremo è diventato un genere letterario. La liturgia è sempre la stessa, d’altronde a una liturgia si chiede esattamente di ripetersi il più uguale possibile. Le luci si abbassano. L’orchestra intona un accompagnamento che segue la cadenza della voce e poi si inizia. La forma è la stessa, il tema cambia. Lo abbiamo visto anche in questo Festival di Sanremo: si può parlare di sé stessi, di carceri e minori, della propria storia che si intreccia a quella del razzismo. O ancora, come la scorsa edizione, si può rompere qualche schema, trasformare un monologo o in un non monologo, come ha fatto Sabina Ferilli nell’edizione del 2022.

C’è però una parte di questa liturgia che non può mai mancare: i commenti. Il momento del monologo viene sempre passato agli infrarossi, giudicato, valutato in qualche pagella e tendenzialmente criticato. Troppo autoreferenziale, troppo noioso, troppo scontato. O ancora. Il tema scelto è troppo distante da chi lo interpreta, la mano degli autori è troppo vistosa, o troppo poco presente. Finora gli ospiti del Festival di Sanremo sono stati tutti biologici, fatti di carne, ossa, note e pensieri. Abbiamo provato a immaginare cosa sarebbe successo, o cosa succederà in futuro, quando invece di una persona salirà sul palco un’entità guidata da un’intelligenza artificiale. Qui trovate qualche esempio, tutti realizzati con ChatGPT. Ve li lasciamo completi, alcuni si vede che hanno qualche errore. Altri invece potrebbero stare benissimo sul palco dell’Ariston.

Un monologo per la Finale del Festival di Sanremo

Input: Scrivi un monologo che duri tre minuti e che possa essere letto sul palco dell'Ariston durante la finale del Festival di Sanremo.

Gentile pubblico, buonasera!

Sono felice di essere qui questa sera con voi all'Ariston. Questo palco è un luogo di musica, di arte e di emozioni. Un luogo dove le parole e le note si fondono per creare qualcosa di magico. E questa sera, voglio parlare di un argomento molto importante per tutti noi: l'amore.

L'amore è la forza più potente che esiste. È quella che ci spinge ad andare avanti, a superare le difficoltà e a trovare la felicità. L'amore è ciò che ci rende unici e ci fa sentire vivi. E non importa se siamo giovani o vecchi, ricchi o poveri, l'amore è un sentimento universale che ci accomuna tutti.

Ma l'amore non è sempre facile. A volte ci fa soffrire, a volte ci fa dubitare di noi stessi e delle nostre scelte. Ma nonostante tutto, noi continuiamo a cercarlo, perché sappiamo che alla fine, vale sempre la pena.

Ecco perché sono qui questa sera, per celebrare l'amore attraverso la musica. Perché la musica è un linguaggio universale che ci permette di esprimere i nostri sentimenti e di connetterci con gli altri. E spero che questa sera, ognuno di voi possa trovare una canzone che parli del suo cuore e della sua anima.

Grazie per avermi dato l'opportunità di condividere questi pensieri con voi. E adesso, lasciamoci conquistare dalla musica e dall'amore. Buona serata!

Un monologo per far piangere il pubblico

Input: Scrivi un monologo per il Festival di Sanremo che possa far piangere il pubblico.

Ciao a tutti, sono qui oggi per parlare di un argomento che tocca il cuore di molti di noi: la perdita.

La perdita è qualcosa che ci colpisce tutti, in un momento o nell'altro. La perdita di una persona cara, di un amico, di un animale domestico, o anche solo di un oggetto importante. E questa sofferenza può essere così intensa che ci lascia senza parole.

Penso a tutti coloro che hanno perso un genitore, ai bambini che non hanno mai conosciuto il loro papà o la loro mamma. Penso a tutti coloro che hanno perso un fratello o una sorella, un amico fedele che ci è stato accanto per tutta la vita.

E penso a tutte le volte in cui abbiamo perso qualcosa di importante, un oggetto che ci ha accompagnato per anni e che ora non c'è più. Questa perdita può sembrare piccola, ma a volte può essere così dolorosa che ci fa piangere.

Ma nonostante tutto, dobbiamo continuare a sperare. Dobbiamo continuare a credere che la vita possa sorprenderci, che possiamo trovare di nuovo la felicità, che possiamo superare questo dolore.

Perché la vita è breve e preziosa, e dobbiamo viverla al massimo, anche se questo significa soffrire. Dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti, di non arrenderci mai, di continuare a lottare per quello in cui crediamo.

Perché la perdita può essere dolorosa, ma è anche un modo per ricordare quanto siamo stati fortunati ad avere qualcuno o qualcosa nella nostra vita. E se siamo in grado di onorare questa memoria, allora ne vale davvero la pena.

Grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Spero che queste parole vi abbiano fatto riflettere e vi abbiano fatto piangere, perché questo significa che avete un cuore pieno di amore e di emozioni.

Un monologo sulle rose distrutte da Blanco

Input: Scrivi un monologo per il Festival di Sanremo dedicato a un mazzo di rose preso a calci durante l'esibizione di un cantante arrabbiato perché non sentiva la sua voce in cuffia

Cari amici, sono qui oggi per parlare di un episodio che ha scosso tutti noi durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Come saprete, un cantante si è arrabbiato durante la sua esibizione perché non sentiva la sua voce nella cuffia, e ha preso a calci un mazzo di rose che gli era stato offerto.

Questo episodio ci ha fatto riflettere sulla fragilità della nostra anima, sulla pressione che spesso sentiamo di dover sostenere, sulla paura di non essere all'altezza. Ma al tempo stesso, ci ha fatto anche pensare a quanto possa essere facile perdere il controllo e fare del male, anche involontariamente.

Perché le rose erano un gesto di affetto e di rispetto, un simbolo di ammirazione e di amore. Eppure, in un momento di frustrazione e di rabbia, questo gesto è stato distrutto, gettato via come se non avesse alcun valore.

E questo ci fa capire quanto sia importante mantenere il controllo di noi stessi, di non lasciarci sopraffare dalle emozioni, di non permettere che la rabbia ci faccia fare del male. Perché ogni gesto, ogni parola, ogni azione ha un peso, ha un significato, ha una conseguenza.

Per questo, voglio invitarvi a essere sempre più consapevoli delle vostre azioni, a essere sempre più rispettosi degli altri, a essere sempre più umani. Perché solo così potremo costruire un mondo migliore, un mondo in cui la gentilezza, l'amore e il rispetto regnino sovrani.

Grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Spero che queste parole vi abbiano fatto riflettere e vi abbiano fatto sentire, perché questo significa che avete un cuore pieno di emozioni e di sensibilità.