Così Elon Musk può tornare a essere la persona più ricca del mondo Secondo Bloomberg negli ultimi giorni il patrimonio di Elon Musk è arrivato a toccare i 195 miliardi di dollari, abbastanza per superare quello del magnate del lusso Bernard Arnault. Forbes al momento fornisce altri dati ma ora che Tesla si è ripresa dal crollo delle sue azioni la partita è di nuovo aperta.

A cura di Valerio Berra

La stima non è facile, anzi. I dati cambiano continuamente, seguono l’andamento dei mercati e a volte nell’arco di un singolo giorno possono essere guadagnate o perse fortune paragonabili a una manovra finanziaria di un Paese del G7. E con i dati cambiano anche le posizioni nella classifica delle persone più ricche del mondo, soprattutto ai vertici. Dallo scorso dicembre il primo posto di questi ranking era sempre di Elon Musk. Buona parte della sua fortuna si basava sulle azioni di Tesla, azienda che per lungo tempo ha dato ottimi risultati in Borsa. Al momento è al nono posto tra le aziende con la capitalizzazione di mercato più alta al mondo: 657 miliardi di dollari. Da settembre 2022 le sue azioni hanno cominciato a crollare e questo ha portato Elon Musk a perdere il titolo di persona più ricca del mondo per cederlo al magnate del lusso Bernard Arnault, fondatore di LVMH. Da gennaio le azioni di Tesla hanno ricominciato a marciare verso l’alto. E così il patrimonio di Musk. Dopo una serie di oscillazioni ora Musk sarebbe pronto a riprendere il titolo di persona più ricca del mondo.

Questa carica al momento è contesa. Secondo la classifica proposta da Bloomberg, al momento Elon Musk è primo con un patrimonio stimato di 195 miliardi di dollari. Bernard Arnault segue con 187 miliardi di dollari. Terzo posto per Jeff Bezos che è fermo a 146 miliardi di dollari. Per la classifica di Forbes invece Bernard Arnault è ancora primo con 215 miliardi di dollari, Elon Musk è al secondo posto con 202 miliardi di dollari.

Perché le azioni di Tesla sono così importanti

Il titolo di Tesla ha un significato che si muove oltre i confini della Borsa. Tesla infatti è l’unica azienda di Elon Musk quotata. Tutte le altre sono private. La maggior parte di queste società non sono mai entrate in Borsa, come SpaceX. Se qualcuno prova a vendervi azioni di questa compagnia di esplorazione spaziale tendenzialmente sta cercando di truffarvi. Nel caso di Twitter invece le azioni dell’azienda sono state ritirate dal listino dopo l’acquisizione. Tesla negli anni è diventato quindi una sorta di indicatore per valutare la risposta dei mercati alle scelte di Elon Musk. Il suo crollo iniziato nell’autunno del 2022 dopo anni di vacche grasse è legato anche ai dubbi degli investitori sulla scelta di Musk di acquistare Twitter e di guidare personalmente l’azienda.

Una strategia ancora adesso non chiarissima, visto che il social network varrebbe circa un terzo dei 44 miliardi di dollari per cui è stato acquistato. Negli ultimi mesi questi dubbi da parte degli investitori di Tesla si sono comunque allentati. Fra i fattori che hanno aiutato Tesla a tornare a crescere c’è anche l’annuncio della nuova Ceo di Twitter, Linda Yaccarino.