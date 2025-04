video suggerito

Come trovare il Cestino Nascosto di WhatsApp e svuotarlo: la verità sul trucco per liberare memoria Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su una guida per trovare e svuotare il Cestino Nascosto di WhatsApp. Si tratta di una procedura che serve per liberare i Giga presenti nell'applicazione. L'abbiamo provata: qui vi spieghiamo dove si trova il Cestino Nascosto e cosa si può trovare al suo interno.

A cura di Valerio Berra

La formula chiave è Cestino Nascosto. Nelle ultime ore sta circolando sui social una guida per trovare il Cestino Nascosto di WhatsApp. Le premesse di questa guida sono in effetti allettanti perché garantiscono che una volta seguito tutto il processo sarà possibile liberare parecchi giga dallo smartphone. Problema che dopo qualche anno di utilizzo diventa effettivamente complesso da affrontare.

Il Cestino Nascosto sarebbe una cartella del nostro smartphone dove vengono depositati i file che riceviamo su WhatsApp. Una sezione in cui viene archiviato tutto: le immagini, i video, gli audio e i documenti. La tesi del Cestino Nascosto è che qui ci sarebbero anche i file che abbiamo eliminato dai media. Dalle analisi che abbiamo fatto, sembra il tipico caso di bolla mediatica.

Dove si trova e come accedere al Cestino Nascosto di WhatsApp

La guida al Cestino Nascosto riguarda gli smartphone che montano un sistema operativo Android. Per raggiungerlo bisogna seguire pochi passaggi, qui trovate tutta la sequenza da seguire:

Sistema operativo Android

Media

Cartella com.whatsapp

WhatsApp

Media

Una volta arrivati qui dovreste trovare tutti i media che sono passati da WhatsApp, anche quelli che abbiamo cancellato dalla galleria. Ecco, vi spieghiamo subito che non è detto che sia così. Anzitutto il percorso non è lo stesso per tutti. Per vedere i vostri vi diamo un consigliamo migliore:

File Manager

Cartella Foto o Le mie Foto

Qui guardate la sottocartella WhatsApp

Forse troverete qui qualche anteprima di fotografia, o qualche video che pensavate di aver cancellato. Ma è difficile che ci sia davvero quella El Dorado di file nascosti che le guide assicurano di trovare. Noi abbiamo fatto una prova: abbiamo invitato e poi cancellato un file mandato su WhatsApp. Quando abbiamo guardato, il file non era nella cartella WhatsApp.

Come controllare i file troppo grandi su WhatsApp: la funzione Gestisci Spazio

Un metodo un po’ più sensato per controllare lo spazio occupato dai vostri file di WhatsApp prevede di passare dai percorsi ufficiali dell’app. Seguite questo:

WhatsApp

Impostazioni

Gestisci Spazio

Qui troverete i file più pesanti di WhatsApp: se vi serve potete cancellare questi