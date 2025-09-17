Come impostare le icone trasparenti e lo Sfondo Spaziale su iPhone: le novità di iOS 26

Apple ha lanciato iOS 26, il nuovo sisteama operativo per iPhone. Si tratta di un salto verso il futuro per Apple. Cambia il design e arrivano le nuove impostazioni legate a Apple Intelligence. Ecco qualche consiglio per impostare i nuovi elementi grafici.

Con l’ultimo aggiornamento iPhone ha fatto un salto nel futuro. Il nuovo sistema operativo lanciato da Apple è uno dei salti di design più grossi nella storia recente di Cupertino. L’interfaccia si basa sul concetto di Liquid Glass, Vetro Liquido. Le icone e i comandi sembrano fatte con un materiale trasparente che lascia visibile lo sfondo.

Oltre alle trasparenze cambiando anche i bottoni, quelli per selezionare le opzioni. Meno sfere e più ellissi. E poi certo. Il sistema operativo iOS 26 porta con l’aggiornamento anche un pacchetto di nuove funzioni legate a Apple Intelligence. Nei primi giorni dall’arrivo dell’aggiornamento l’interesse degli utenti si sta concentrando molto sulla grafica. Oltre che sulla tenuta della batteria, ma su questa abbiamo già scritto un approfondimento.

Come attivare le icone trasparenti sullo schermo

Con iOS 26 è possibile scegliere il tema Vetro per l’icone delle app. È un tema che si collega al concept di Vetro Liquido: le icone perdono la loro saturazione e galleggiano sotto lo schermo come fossero riquadri di vetro. È un’impostazione che rende più uniforme l’aspetto di iPhone e mostra meglio cosa rimane sullo sfondo.

Per attivare questa funzione bastano pochi passaggi:

Tocca sullo schermo un punto in cui non ci sono altre icone

Tieni premuto finché in alto a sinistra non compare il simbolo +

Seleziona Personalizza

Seleziona Vetro

A questo punto in basso puoi scegliere tra Chiaro e Scuro

Come togliere le icone trasparenti

Per togliere le icone trasparenti con la modalità Vetro basta seguire lo stesso percorso al contrario, quindi:

Seleziona Default per vedere le app nei loro colori originali

per vedere le app nei loro colori originali Seleziona Scuro per dei colori con contrasto nero

per dei colori con contrasto nero Selezione Tonalità per creare delle icone basate tutte sulla stessa selezione di colore

Come creare lo Sfondo Spaziale

Su iOS 26 è possibile anche creare uno sfondo con la modalità Scena Spaziale. In breve. iPhone trasforma una foto dando all’immagine un effetto di tridimensionalità che cambia a seconda dell’inclinazione dello schermo. Anche qui per attivarla bastano pochi passaggi: