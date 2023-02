Chi ha vinto su Instagram il Festival di Sanremo? Tutti i dati dei cantanti in gara Instagram è salito sul palco del Festival di Sanremo. Dalla prima sera il social network che ha consacrato Chiara Ferragni è stato tra i protagonisti dell’Ariston, con tanto di “momento meme” durante la finale della gara.

A cura di Valerio Berra

Il bottino più grosso lo ha portato a casa Amadeus. Da 0 a 1,7 milioni di follower in cinque giorni. D’altronde come poteva andare diversamente? Quando sei un conduttore già noto al pubblico, sei il volto di punta dello show più visto in Italia e hai Chiara Ferragni che lancia il tuo profilo è difficile pensare di fare meno. Ma al netto di Amadeus questo è stato il Festival di Instagram. Il social è stato citato praticamente a ogni puntata, a discapito di TikTok. E tutto, ha spiegato Amadeus a Fanpage.it, senza che ci fosse una partnership.

E non solo. È stato usato anche come espediente narrativo. Dirette utilizzate per entrare all’Ariston, dirette utilizzate sul palco, e anche dirette utilizzate per i collegamenti, come successo con Fiorello. In tutto questo probabilmente ringrazierà della pubblicità anche Apple, visto che gli unici smartphone che si sono visti erano soprattutto iPhone. Ma quanti follower ha portato il Festival ai cantanti? Sicuramente meno di Amadeus, anche se qualcosa si è mosso.

I profili Instagram che sono cresciuti di più a Sanremo

Secondo i dati elaborati dal portale Not Just Analytics, il podio è quasi lo stesso della classifica finale. Guardando solo al numero di follower conquistati nelle giornate del Festival, al primo posto c’è Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo ha guadagnato in questi giorni oltre 308.000 follower, arrivando così a quota 2 milioni.

Al secondo posto c’è Mr. Rain, con 273.500 follower che lo portano a un totale di 620.000 follower. Mr. Rain nel podio di Instagram ha invertito la sua posizione con Lazza, che invece è terzo con i suoi 226.000 follower in più su un totale di 1,2 milioni. Chiudono la classifica i Cugini di Campagna, che da Sanremo portano a casa solo 5.600 follower, facendo arrivare a 18.400 follower i loro profilo.

Gli underdog scoperti dal grande pubblico

La crescita dei follower è solo uno dei dati che si possono estrarre da Instagram. E non dice tutto di cosa è successo al Festival. Ultimo ad esempio ha conquistato solo 37.000 follower da Sanremo, arrivando 12° nella classifica per la crescita della fanbase. Per lui si tratta di briciole, visto che partiva di un profilo con oltre 3 milioni di follower. Per i Cugini di Campagna quegli stessi follower sarebbero stati un successo clamoroso.

Guardando i dati sulla percentuale della crescita dei follower possiamo capire quali sono stati i cantanti che sono stati scoperti dal pubblico. Nello specifico ci sono tre profili che hanno registrato una crescita che di follower che in percentuale ha superato il 50%. I Collazio hanno aumentato la loro fanbase social del 59,8%, passando da 11.600 follower a 28.800 follower. Sethu ha segnato un 52,43% guadagnando 11.400 follower su un totale di 21.800.

Il terzo posto è per Rosa Chemical che ha aumentato la sua base follower del 51,09%. In questo caso il risultato è ancora più interessante perché a differenza dei primi due partiva da una base di follower più consistente: 165.100 follower. Con Sanremo è riuscito a superare. 337.500 follower. Un bottino di utenti conquistato grazie alle sue performance, compresa l'ultima in cui ha twerkato su Fedez per poi portarlo sul palco e baciarlo.