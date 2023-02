La magia di Sanremo su Instagram, il profilo di Amadeus sta distruggendo tutti i record italiani In 12 ore il profilo di Amadeus ha sfiorato i 700.000 follower. Con tre post e qualche story l’account @amadeusonoio ha battuto a livello di interazioni i profili social di Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Fedez.

A cura di Valerio Berra

“Signori e signori, grandi e piccini, follower di tutto il mondo, il profilo di Amadeus è ufficialmente online e ha debuttato con il primo selfie insieme qua dall’Ariston”. Chiara Ferragni, palco dell’Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. È passata la mezzanotte, i petali del fiori lanciati da Blanco aleggiano ancora nell’aria, così come i brividi dopo la canzone dei Coma Cose. Difficile immaginare un’occasione migliore per lanciare un account Instagram. Ma difficile anche immaginare cosa sarebbe successo.

Dopo anni passati sul profilo condiviso con la moglie Giovanna Civitillo è arrivato su Instagram l’account ufficiale di Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ai social Amadeusonoio. I risultati sono stati notevoli. Dopo 12 ore di attività con tre post e sei story Amadeus è arrivato a quasi 700.000 follower.

Certo, i post sono foto e video con Gianni Morandi, Chiara Ferragni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti dall’Ariston. Nelle story c'è più varietà, al netto di qualche repost ci sono un paio di clip di Amadeus che fa colazione con i cereali e qualche foto in cui mostra gli outfit della prima serata (con tag allo stilista).

Il dati del profilo di Amadeus

Secondo le analisi del piattaforma Not Just Analytics al momento il profilo di Amadeus può contare su un Engagement Rate (ER) del 67,79%. Giusto per capire meglio. L’Engagement Rate è un valore che definisce che definisce il livello di coinvolgimento dei contenuti pubblicati da un profilo social. Not Just Analytics calcola questo valore prendendo la media di like e commenti degli ultimi 12 post (togliendo l’ultimo) e dividendolo per il numero di follower.

Di solito un un buon Engagement Rate per i profili sopra i 100.000 follower è fissato sopra l’1,7%. Giusto per restare in area Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha un ER del 2,58% mentre Gianni Morandi è più basso: 1,47%. Fedez ha il 6,82%. Nessuno di loro si avvicina nemmeno timidamente a quello di Amadeus.

L’effetto Sanremo sui follower di Instagram

Il Festival di Sanremo aiuta sempre a macinare qualche follower in più. Nel 2019 era successo qualcosa di simile con Mahmood. Quando era arrivato al Festival di Sanremo aveva giusto qualche migliaio di follower. La vittoria di Sanremo lo ha aiutato, portandogli in dote oltre mezzo milione di follower ma per arrivare allo stesso numero di follower che in questo momento ha Amadeus ci ha impiegato circa un mese.

Stesso discorso per Blanco, anche lui ha conquistato circa un milione di follower dal Festival di Sanremo del 2022, ma distribuiti in molti più giorni. Il profilo di Amadeus sta ottenendo ottimi risultati quindi, anche se siamo già lontani dal record mondiale. Nel settembre del 2020 il profilo del divulgatore inglese David Attenborough ha ottenuto un milione di follower in 4 ore e 44 minuti. Prima di lui Jennifer Aniston era riuscito ad arrivare ai sei zeri in circa cinque ore.