Instagram a Sanremo, Amadeus e Coletta rispondono a Fanpage: “Nessuna sponsorizzazione con la Rai” Nel corso della conferenza stampa di Sanremo, Fanpage.it ha chiesto al conduttore e al direttore del Festival se la presenza massiccia e anomala di Instagram sul palco dell’Ariston in questa edizione del festival sia vincolata a rapporti commerciali. Ecco le risposte dei diretti interessati.

A cura di Andrea Parrella

Sanremo è stato letteralmente invaso da Instagram, dopo quattro serate e alla vigilia della finale, questo è un dato di fatto. Al netto dell'efficacia dell'utilizzo di dirette e selfie dal punto di vista della scrittura televisiva, sono molte le perplessità relative al massiccio utilizzo della piattaforma nel racconto del festival, soprattutto perché slegate da un accordo di sponsorizzazione o di eventuali partnership tra Rai e Instagram.

In merito alla questione, Fanpage.it ha posto ad Amadeus e il direttore dell'intrattenimento prime time Stefano Coletta di eventuali rapporti commerciali con la piattaforma del gruppo Meta, in considerazione di una collaborazione tra Rai e un'altra piattaforma come Tik Tok, che al contrario di Instagram non ha avuto lo stesso spazio di Instagram sul palco. Abbiamo inoltre chiesto allo stesso Amadeus se vi sia un qualche tipo di rapporto commerciale con Instagram. Queste le risposte degli interessati. Amadeus:

"Io Instagram l'ho scoperto tre giorni fa. Non so postare le foto. Trovo che sia bellissimo, attuale e divertente. Da un punto di vista di collaborazioni non ci ho proprio pensato, non l'ho preferito a TikTok. Semplicemente, l'idea di Chiara Ferragni era quella di sboomerizzarmi. Mi hanno preso in giro per avere un profilo condiviso a rimorchio di mia moglie. Non so nemmeno se ce ne sono altri. È stato un gioco che ha portato un'interazione notevole".

Queste, invece, le parole del direttore Stefano Coletta, che ha comunque smentito accordi commerciali in essere tra l'azienda e la Rai: "Come sa chi fa televisione da 30 anni, certi fenomeni nascono in diretta. Quando le esperienze accadono poi ci si ragiona sopra: i social sono un canale fortissimo… Iniziato come un gioco con la Ferragni. Per poi normare alcuni fenomeni però c’è bisogno che avvengano. Nessuna sponsorizzazione in corso con la Rai".