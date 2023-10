Chi è Lavinia Valbonesi, la prima first lady influencer che ha conquistato l’Ecuador Ha sposato il presidente Daniel Noboa Azìn nel 2021, ed è diventata un’icona nel Paese. Valbonesi ha origini italiane e lavora come nutrizionista pubblicando sui social consigli per uno stile di vita sano.

A cura di Elisabetta Rosso

Nell'era degli influencer una first lady con un seguito sui social è una risorsa preziosissima. E infatti la vittoria di Daniel Noboa Azìn, presidente dell'Ecuador, è anche merito di sua moglie, Lavinia Valbonesi. Ha 25 anni, origini italiane, 230.000 follower su TikTok e 380.000 su Instagram. Lavora come nutrizionista e modella, ed è stata un elemento chiave durante la campagna. E infatti ad agosto 2023 era lei nel Paese la persona più cercata su Google. Ha rafforzato l'immagine di suo marito sui social, lo ha avvicinato ai più giovani, e ha scandito la campagna elettorale a suon di outfit e post. "Sempre insieme. Dopo tanti sforzi e sacrifici, è stato scelto dal Paese. Oggi inizia una nuova tappa, un nuovo Ecuador”, ha scritto Valbonesi dopo la vittoria del marito.

Chi è Lavinia Valbonesi

Valbonesi è nata a Chone, una cittadina dell'Ecuador occidentale, da madre ecuadoriana e padre italiano, ed è cresciuta nelle Isole Galapagos. Sin dall'adolescenza si è interessata all'universo del benessere, ora gestisce un centro fitness, un ristorante salutare, e lavora come nutrizionista. A 18 anni ha iniziato a condividere sui social i suoi consigli sullo stile di vita, dall'alimentazione al fitness. Ha incontrato Noboa a 21 anni e lo ha sposato ad agosto 2021, hanno avuto il loro primo figlio nel 2022. È la seconda moglie del premier ecuadoriano, si sono incontrati a lavoro, Noboa infatti aveva prenotato una visita da Valbonesi per creare un piano nutrizionale da seguire.

Madre, first lady e influencer

Sulle sue pagine social la first lady si definisce "mamma di quasi due figli e specialista in nutrizione", e infatti ha annunciato la seconda gravidanza durante il ballottaggio. Ha sempre cercato di essere sia una madre, sia una professionista, infatti in occasione della nascita del suo primo figlio aveva dichiarato: "Posso dimostrare che è possibile trovare un equilibrio tra la maternità e qualsiasi lavoro. Non dobbiamo lasciarci escludere come donne quali siamo. ”

Le elezioni in Ecuador

Daniel Noboa è diventato il più giovane presidente dell'Ecuador, superando al ballottaggio con il 52,30% dei consensi, la contendente di sinistra Luisa Gonzalez. Noboa, ha 35 anni ed è un ricco imprenditore di centro-destra. Il suo governo in realtà durerà solo un anno e mezzo, fino a maggio 2025. Ha vinto infatti le elezioni anticipate convocate a causa dello scioglimento del Parlamento da parte dell'ex presidente Guillermo Lasso. Noboa, oltre a sostegno della moglie, è riuscito a convincere l'elettorato grazie a una politica dura nei confronti della criminalità e del narcotraffico. Ha proposto infatti di incarcerare i detenuti più pericolosi su navi a largo della costa sul Pacifico, un modo anche per risolvere il problema delle carceri sovraffollate.