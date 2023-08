Chi è la persona che sta guadagnando di più da OnlyFans Nel 2022 OnlyFans ha registrato utili per 525 milioni di dollari. La maggior parte di questi guadagni sono finiti nelle tasche di un uomo: l’azionista di maggioranza della Fenix International.

A cura di Valerio Berra

A un certo punto i guadagni di OnlyFans sono diventati quasi un genere giornalistico. Le storie erano tutte simili: creator che sono partiti quasi dal nulla e che dopo qualche mese di lavoro su questa piattaforma sono riusciti a registrare entrate da migliaia di dollari vendendo video e immagini esplicite. Alcuni avevano lasciato un lavoro più tradizionale ma malpagato, altri avevano cominciato giusto perché si stavano annoiando tra un lockdown e l’altro. Altri creator invece semplicemente mentivano, giusto per raccogliere qualche abbonato in più. La persona che ha guadagnato di più da OnlyFans però non è in nessuna di queste storie.

La crescita di OnlyFans

La piattaforma OnlyFans è gestita da un’unica società Fenix International. Secondo i dati diffusi dalla BBC, la Fenix International negli ultimi anni avrebbe cominciato una scalata quasi senza ostacoli. Nel 2022 piattaforma ha raggiunto un totale di 240 milioni di utenti, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Non solo. Oltre agli utenti sarebbero aumentati anche i creator sulla piattaforma, arrivati a 3,2 milioni con una crescita del 47%. Numeri alti, tanto alti da portare i guadagni a cifre stellari.

Quanto guadagna OnlyFans

OnlyFans ha sede a Londra, nel Regno Unito. Stando ai registri depositati alla Companies House del Regno Unito nell’anno fiscale 2022 sulla piattaforma sarebbero stati spesi circa 5,5 miliardi di dollari. Un dato in aumento, visto che nel 2021 questo valore era arrivato a 4,8 miliardi di dollari. Delle transazioni effettuate dai clienti circa l’80% finisce nelle tasche dei creator, stando almeno a quello che dice la società. Se si tolgono poi tutte le spese per la gestione del servizio si arriva a un utile fissato attorno ai 525 milioni di dollari.

Il patrimonio di Leonid Radvinsky

Buona parte di questi soldi è finita in mano a un solo uomo: Leonid Radvinsky. È lui l’azionista di maggioranza di OnlyFans ed è lui che, sempre secondo la BBC, avrebbe intascato dall’ultimo anno dividendi pari a 338 milioni di dollari. Una stecca che va a sommarsi al suo ricco patrimonio che ha già superato i due miliardi di dollari. Di origini ucraine, Radvinsky è stato definito dal quotidiano “The Guardian” un veterano della pornografia. Nel 2004 infatti aveva già fondato il portale MyFreeCams, dove gli utenti potevano collegarsi con sex worker che trasmettevano i loro contenuti in diretta. Praticamente un OnlyFans prima di OnlyFans.