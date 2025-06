video suggerito

ChatGPT down oggi 10 giugno, problemi con l’intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo ChatGPT ha smesso di funzionare. Non è chiara la natura del problema. Le segnalazioni sul portale Downdetector hanno raggiunto quota 1.153, Il chatbot continua a bloccarsi o generare risposte molto lentamente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle ore 10.00 del 10 giugno, gli utenti hanno cominciato a segnalare problemi con ChatGPT. Il chatbot sembra bloccarsi o generare risposte molto lentamente. Le segnalazioni sul portale Downdetector hanno raggiunto quota 1153. A molti utenti sta comparendo il seguente messaggio sull'interfaccia del chatbot: "Qualcosa è andato storto mentre stavamo generando la risposta. Se il problema persiste per favore contatta il nostro help center", ad altri semplicemente la pagina non si carica o il chatbot si blocca prima di generare la risposta.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle principali città. Tra queste: Milano, Roma, Napoli, Perugia, Venezia, Bologna, Torino. Non è chiara la natura del problema. Ma il problema è esteso, sono stati segnalati problemi in diverse aree del mondo.

OpenAI ha confermato il down "Stiamo riscontrando problemi", si legge su status.openai.com: "Alcuni utenti riscontrano tassi di errore e latenza elevati nei servizi elencati. Stiamo continuando a indagare sul problema."

Il down potrebbe essere dovuto a un problema in corso sul server di hosting del sito, da problemi di connettività del provider di servizi Internet (ISP) ma anche da errori DNS, quando il dispositivo non riesce a connettersi con il server DNS.

Disconnettersi o riavviare il dispositivo non servirà a molto, di solito però l'azienda interviene in modo tempestivo per risolvere i disservizi. Il consiglio è monitorare i canali ufficiali dell'azienda per rimanere aggiornati sull'evoluzione dei malfunzionamenti.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti