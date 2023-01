Cantare i Toto a suon di Minecraft: ecco come è stato ricreato il brano “Africa” usando i cubi del gioco Il creatore è una persona attiva su Reddit, stacinator, che ha impiegato tre mesi di lavoro, 17.000 blocchi di note e 19.000 blocchi di comandi per comporre e animare la nota canzone del 1982.

A cura di Lorena Rao

Ci sono titoli che diventano intramontabili, soprattutto quando permettono di dare libero sfogo alla creatività. È il caso di Minecraft, l'iconico videogame a cubetti uscito nel 2011 ma che anche ancora oggi produce numeri da capogiro, semplicemente perché consente di creare al suo interno qualsiasi cosa, davvero.

E così dopo l'intero universo osservabile e biblioteche che conservano articoli censurati dai governi è la volta di un video musicale, nello specifico quello di "Africa" dei Toto. Il creatore è una persona attiva su Reddit, stacinator, che ha impiegato tre mesi di lavoro, 17.000 blocchi di note e 19.000 blocchi di comandi per comporre e animare la nota canzone del 1982. Il risultato è stupefacente, per una reinterpretazione di "Africa" attraverso i suoni di Minecraft.

Come ha reagito l'utenza

Il risultato è stato pubblicato su Reddit ma anche su YouTube, dove ha raccolto numerosi consensi. "Non riesco a immaginare quanto tempo e quanto impegno ci siano voluti. Accidenti, non saprei nemmeno come costruirlo. Tanto di cappello a te, amico mio", scrive un utente tra i commenti. "Assolutamente fantastico! L'arte e l'animazione nella parte posteriore sono così affascinanti che quasi dimentichi quanto sta succedendo per creare la musica, il che è sorprendente. Ottimo lavoro!", scrive un altro.

Leggi anche Tutti i videogiochi italiani che aspettiamo nel 2023, da Roller Drama a Children of Silentown

Attualmente, la riproduzione di "Africa" dei Toto hai superato le 13mila visualizzazioni su YouTube. Considerato che il canale di stacinator, chiamato Stacey S, è piccolo e conta solo 437 iscritti, si tratta di un risultato davvero incredibile e apprezzato. Anche su Reddit il lavoro ha ricevuto diversi consensi, anzi diversi utenti consigliano di dare un voto positivo al post di stacinator per far sentire la vicinanza della community di Minecraft.

Il brano "Africa" dei Toto è molto popolare tra gli appassionati e appassionate di videogiochi. Qualche giorno fa un utente ha tentato un'impresa simile, riproducendo la canzone attraverso gli strumenti presenti in The Legend of Zelda: Majora's Mask. Fa inoltre parte della colonna sonora di GTA: Vice City.