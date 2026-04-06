Un video di NVIDIA è stato rimosso per violazione del copyright: secondo YouTube i diritti spettavano a La7

Uno dei video più visti e discussi degli ultimi anni in materia di videogame è stato bloccato da YouTube a causa di un errore nell’attribuzione del copyright. Per la piattaforma di Google, il trailer pubblicato dall’americana NVIDIA era la “copia” di un servizio comparso su La7.

Credits: NVIDIA

Lo scorso 16 marzo il mondo dei videogiochi è stato scosso da un breve video diffuso da NVIDIA, il colosso statunitense dei processori e delle schede grafiche, che sembrava segnare un punto di svolta per l'intero settore. Il trailer presentava le prestazioni della nuova tecnologia DLSS 5 che, grazie all'integrazione dell'IA, sembra capace di rendere decisamente più realistici i modelli e le texture dei videogame di nuova generazione. Per giorni testate specializzate, esperti o semplici appassionati hanno discusso animatamente sul contenuto di quel filmato. Tutto d'un tratto, però, il video è improvvisamente scomparso da YouTube. Al suo posto era comparsa una schermata che segnalava una violazione di copyright. Il motivo? Secondo la piattaforma di Google, i diritti d'utilizzo di quel contenuto – visto, analizzato e condiviso da milioni di utenti – appartenevano a La7, l'emittente televisiva italiana di Urbano Cairo.

Il trailer di NVIDIA bloccato: cosa è successo

Dietro l'episodio non c'è alcuna battaglia legale né una rivendicazione consapevole da parte dell'emittente. Il responsabile è il sistema automatico di Content ID di YouTube, progettato per riconoscere contenuti protetti da copyright attraverso una sorta di "impronta digitale" audiovisiva.

Ricostruire quanto accaduto non è difficile. Il filmato in questione era stato pensato e distribuito dalla stessa NVIDIA proprio per essere visto, condiviso e rilanciato da media e appassionati. E infatti così è stato. I frammenti del video sono finiti in servizi, approfondimenti e notiziari di tutto il mondo, Italia inclusa. Quando La7 ha utilizzato alcune sequenze del video NVIDIA all'interno di un servizio televisivo che poi è stato caricato sulla piattaforma, il sistema di YouTube ha però registrato quelle immagini come un contenuto originale associato al canale dell'emittente. Quando le stesse sequenze sono ricomparse altrove, persino nel video originale di NVIDIA, il sistema ha fatto scattare automaticamente una segnalazione.

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L'incredibile paradosso è venuto a galla perché molti creator avevano utilizzato il trailer di NVIDIA per realizzare recensioni e commenti tecnici a una tecnologia che si preannuncia rivoluzionaria per il mondo del gaming. Dopo qualche ora dalla pubblicazione, tutti questi contenuti venivano però sistematicamente oscurati per la presunta violazione di copyright.

Un sistema efficiente, ma non infallibile

Dopo qualche ora di caos, il video di NVIDIA è stato ripristinato sul canale YouTube dell'azienda, tuttavia caso ha messo in luce come l'assenza di una verifica reale sulla paternità originaria dei contenuti rappresenti una fragilità strutturale del sistema. Il meccanismo funziona per corrispondenza, non per contesto. E questo crea una distorsione evidente: chi carica per primo (o chi è riconosciuto come "detentore affidabile") può, involontariamente, prevalere su chi ha effettivamente creato il contenuto. È una dinamica tanto automatica quanto cieca, che non distingue tra la fonte primaria e il riutilizzo legittimo. Un'emittente che monta un servizio giornalistico può così trasformarsi, senza volerlo, in un soggetto che innesca blocchi a catena.

Il paradosso è evidente, poiché un sistema nato per proteggere i diritti finisce per ostacolare proprio chi quei diritti li possiede. E se nel caso di NVIDIA la questione si è risolversi rapidamente grazie al peso specifico dell'azienda – stiamo parlando della prima compagnia al mondo a essere valutata più di 5.000 miliardi di dollari – il problema resta per tutti gli altri. Il rischio è quello di un sistema in cui la tutela automatica diventa una forma di censura accidentale, difficile da contestare e ancora più difficile da prevenire.