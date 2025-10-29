La prima azienda al mondo che vale più di 5.000 miliardi di dollari: il colpo di Nvidia

Da qualche ora Jensen Huang, classe 1963, è il Ceo della prima società nella storia economica recente a raggiungere una capitalizzazione di mercato da 5.000 miliardi di dollari. Nvidia è nata nel 1993 e per anni si è occupata di processori grafici. Alla fine la tecnologia alla base di quei componenti si è rivelata fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Pochi giorni fa Apple ha superato una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari. Al momento secondo Companies Market Cup è a 4.012. Un record, certo. Un numero che anche solo un anno fa sarebbe stato eccezionale. Nell’ottobre del 2024 valeva 3.500 miliardi di dollari. Nell’ottobre del 2023 era a 2.700 miliardi di dollari. Il record di Apple però è passato quasi sotto traccia, visto che è stato superato da un’altra Big Tech: Nvidia.

La società specializzata nella produzioni di schede ha iniziato a correre in borsa con l’arrivo dell’intelligenza artificiale sul mercato di massa. Non che prima le cose andassero male. Nel 2020 aveva toccato il picco di 800 miliardi di dollari di valore.

Ma dall’autunno del 2022 il titolo si è impennato, fino ad arrivare a una capitalizzazione di mercato che ora viene calcolata sui 5.000 miliardi di dollari. 5.062 miliardi per la preciso. Una soglia mai raggira nella recente storia dell’economia. La capitalizzazione di mercato è un valore molto legato alla Borsa: difatti con questa formula si intende la somma del valore di tutte le azioni di una società presenti sul mercato.

Come nasce il successo di Nvidia

Fondata nel 1993 da tre soci in California, Nvidia si è specializzata dall’inizio nello sviluppo dei processi grafici. Spiegato male, parliamo di quelle componenti dedicate a trasformare gli impulsi elaborati dal pc in pixel sullo schermo. Al momento il suo Ceo è Jensen Huang, classe 1963. È uno dei founder. Qui trovate un suo profilo scritto dopo il suo keynote al Ces di Las Vegas nello scorso gennaio.

Molti utenti avranno visto il suo logo nei bollini appiccicati sui pc. Accessorio di solito anche fastidioso per i portatili. Anni dopo la sua fondazione la tecnologia attorno alle schede grafiche si è rivelata fondamentale per due cose: prima per le criptovalute e poi per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il cammino di Nvidia verso i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione è stato segnato anche da accordi fondamentali. Non ultimo il gigantesco progetto Stargate, un hub dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e finanziata direttamente dal governo degli Stati Uniti.