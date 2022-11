Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe essere nei guai per alcune mappe basate su luoghi reali Conservatorium Hotel, Getty Museum, circuito di Singapore: questi i luoghi ripresi da alcune mappe di Call of Duty: Modern Warfare. Un aspetto che non sta piacendo a molti.

A cura di Lorena Rao

Sin dal lancio della open beta, il nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 ha ottenuto larghi consensi. Ma non è tutto oro quel che luccica per il noto sparatutto di Infinity Ward pubblicato da Activision. Pare infatti che il gioco sia in difficoltà per aver inserito mappe basate su luoghi reali senza consenso, provocando un'esposizione indesiderata.

È il caso del Breenbergh Hotel, ambiente di gioco presente nella modalità multiplayer basato sul Conservatorium Hotel, albergo a cinque stelle sito nel prestigioso quartiere dei musei di Amsterdam. "Abbiamo preso atto del fatto che il Conservatorium Hotel è un'indesiderabile parte del nuovo Call of Duty", ha affermato il direttore del Conservatorium, Roy Tomassen, al quotidiano olandese de Volksrant. "Più in generale, non supportiamo giochi che sembrano incoraggiare l'uso della violenza. Il gioco non riflette in alcun modo i nostri valori fondamentali e ci rammarichiamo per il nostro coinvolgimento apparente e indesiderato". Per tale ragione, l'hotel ha preso in considerazione un'azione legale contro Activision, secondo de Volksrant. Attualmente la mappa è ancora presente all'interno di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ma gli esempi non finisco qui: vi sono casi di mappe modificate o eliminate per evitare possibili controversie. Una è quella del Valderas Museum, presente nell'open beta di settembre poi cancellata nella versione definitiva del gioco. Secondo alcune voci, la rimozione è stata effettuata perché la mappa era palesemente ispirata al J. Paul Getty Museum di Los Angeles. In risposta a un'indagine del Washington Post, Lisa Lapin, vicepresidente delle comunicazioni del J. Paul Getty Trust, ha scritto: "Purtroppo, al momento non siamo in grado che di commentare".

Leggi anche Perché tutti parlano della riproduzione di Amsterdam del nuovo Call of Duty

Ad agosto 2022, in occasione del Call of Duty League Championship 2022, Activision ha rivelato una mappa chiamata Marina Bay Grand Prix, modellato sul circuito di Formula 1 di Singapore. Sarebbe stata disponibile nell'open beta, ma alla fine così non è stato. La mappa è poi tornata nella versione definitiva di Call of Duty: Modern Warfare 2 col nome di Crown Raceway. Rispetto a quanto mostrato ad agosto scorso, la segnaletica e altri elementi appaiono differenti. Inoltre l'ambientazione non è più Singapore, bensì un generico "Sud-est astiatico". Intanto né Activision né Formula 1 hanno rilasciato dichiarazioni sulle modifiche, ma la community sospetta che siano state fatte per evitare che il circuito di Singapore venisse associato alla violenza e alle armi da fuoco presenti nel gioco.